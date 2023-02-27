Qualcomm, uydu bağlantısını Android telefonlara getiriyor

İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleştirilen MWC 2023 (Mobil Dünya Kongresi) etkinliğinde birbirinden ilgi çekici sunumlar gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Pek çok teknoloji devinin yeni ürünlerini sergilediği etkinlikte yer alan isimlerden biri de Qualcomm firması oldu. Şirket, etkinlikte yaptığı açıklamada, akıllı telefonlarda uygu iletişimine olanak sağlayan bir çözüm için Honor, Motorola, Nothing, OPPO, Vivo ve Xiaomi ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

Qualcomm’un sunmuş olduğu bu yeni çözüm, çift yönlü mesajlarla çalışabilen ilk seçenek olması nedeniyle, yenilik bu cihazlarda Snapdragon Satellite platformundan yararlanacak. Çözüm, kutuptan uca gerçek anlamda küresel kapsama alanı sunuyor ve acil durum mesajlaşma, SMS ve diğer uygulamalarla iki yönlü trafiği destekliyor. Teknoloji ayrıca kırsal, açık deniz iletişimi ya da uzak yerlerde eğlence gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir.

Snapdragon Satellite yeni nesil cihazlara entegre ediliyor

Qualcomm tarafından açıklanan bilgilere göre düşük Dünya görüngesinde bulunan İridium uydu takımyıldızı, söz konusu iletişim çözümünü destekleyecek. Qualcomm Ürün Yönetimi Başkanı Yardımcısı Francesco Grili konuya ilişkin şunları söyledi:

“Honor, Motorola, Nothing, OPPO, vivo ve Xiaomi ile uzun süredir devam eden ilişkilerimiz, yenilikçiliğe ve tüketicilere olağanüstü bağlantı deneyimleri sunmaya dayanmaktadır. İş ortaklarımız, Snapdragon Satellite’ı yeni nesil cihazlara dahil ederek, dünyanın dört bir yanındaki abonelerin acil servis sağlayıcıların yanı sıra aile ve arkadaşlarla açık havada iletişim kurmasına olanak tanıyan olgun ve ticari olarak mevcut küresel bir takımyıldız sayesinde uydu mesajlaşma yetenekleri sunabilecektir.”

Snapdragon Satellite, tüm 5G RF modemlerde mevcut olacak ve daha sonra Snapdragon mobil platformuna da gelecek. Ancak üreticiler, hangi akıllı telefonların yeniliği destekleyeceğini henüz açıklamadı. Yine de Qualcomm’un uydu bağlantı teknolojisini otonom veya elektrikli arabalar, IoT ekosistemi gibi segmentlere de getireceği tahmin ediliyor.