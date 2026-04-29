Valve’dan Steam Deck 2 açıklaması: Yeni model yolda

Valve, orijinal Steam Deck'in yakaladığı büyük başarının ardından yeni nesil model için çalışmalara başladı.

Yeni modelin odak noktası, oyuncuları yarı yolda bırakmayacak uzun bir pil ömrü ile masaüstü kalitesine yakın bir taşınabilir oyun performansı sunmak olacak gibi görünüyor.

Valve, Steam Deck 2 üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Valve programcısı Pierre-Loup Griffais, yeni Steam Controller’ın çıkış tarihinin duyurulmasıyla eş zamanlı olarak yayınlanan bir röportajda bunu doğruluyor.

El konsolu pazarında kısa sürede adından sıkça söz ettirmeyi başaran Valve, şimdi yeni model için kolları sıvamış görünüyor. Büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdüren şirket, geliştirme sürecine dair merak edilen son ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.

Steam Deck 2 için vites artırıldı

Valve programcısı Pierre-Loup Griffais, Steam Deck 2 el konsolu ile ilgili geldikleri noktayı şunları değerlendirdi:

“Yeni model üzerinde çok çalışıyoruz. Açıkçası yıllar içindeki donanım tasarımlarımıza bakarsanız, orijinal Steam Controller ve Steam Machines’ten Steam Deck’e ve bu yıl duyurduğumuz ve piyasaya sürdüğümüz her şeye kadar doğrudan bir bağlantı olduğunu görebilirsiniz. Steam Deck 2’nin de aynı yolu izlemesini bekliyoruz. Burada yaptıklarımızın çoğu, yeni modele katkı sağlayacak dersler olacak.”

Elbette bellek krizi bu tartışmaya kaçınılmaz olarak dahil olacak. Bununla birlikte projeleri, fiyatları, üretim hatlarını ve ürün dağıtım kapasitelerini etkileyecek bir unsur olacağı düşünülüyor.

Wccftech’e göre Griffais ayrıca Steam Deck OLED’in mevcut dağıtım zorluklarından da bahsetti. Valve’ın yüksek talebin farkında olduğunu ve birçok kullanıcının el konsolunu bulamadığını söylüyor.

Griffais bu konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Bu sorunu çözmeye çalışıyoruz çünkü Steam Dek’i satın almak isteyen ama şu anda bunu yapamayan insanlar olduğunun farkındayız. Şu anda bazı bölgelerde mevcut. Fakat genel olarak üzerinde çok çalıştığımız bir konu…”