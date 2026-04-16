Starfield, PlayStation 5 platformunda beklenen etkiyi yaratamadı

Starfield, PS5 platformuna gelişinin ilk haftasında 140 bin kopya satıp 7,7 milyon dolar gelir elde ederek lansman beklentilerinin gerisinde kaldı.

PS5 çıkışıyla eş zamanlı yayınlanan "Free Lanes" güncellemesi, oyunun Steam satışlarını artırarak toplam PC gelirini 200 milyon doların üzerine taşıdı.

Forza Horizon 5, Gears of War: Reloaded ve Indiana Jones and the Great Circle gibi diğer Xbox oyunlarının PlayStation'da son derece yüksek satış rakamlarına ulaştığı açıklandı.

Eylül 2023’te PC ve Xbox için çıkış yapan Starfield, Bethesda’nın en büyük lansmanlarından bir tanesi olmuştu. Popüler yapım iki yılı aşkın sürenin ardından 7 Nisan tarihinde PlayStation 5 konsoluna giriş yaptı. Ancak oyunun satış rakamlarının piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldığı değerlendiriliyor.

Alinea Analytics tarafından paylaşılan verilere göre, Starfield ilk haftasında PS5 üzerinde yaklaşık 140 bin kopya sattı. Satışlar neticesinde elde edilen gelir 7,7 milyon dolar civarında seyrediyor. Rakamlar fena sayılmasa da, Starfield gibi büyük bir RYO’nun (Rol Yapma Oyunu) yeni bir platforma ilk adımından çok daha yüksek sonuçlar elde etmesinin beklendiği belirtiliyor.

Starfield PC sürümünün satışları arttı

Starfield PlayStation 5 lansmanı, oyuncuların uzun zamandır talep ettiği ve gezegenler arası manuel uçuşa imkan tanıyan “Free Lanes” güncellemesiyle eş zamanlı olarak gerçekleşti. Buna paralel olarak oyunun Steam platformundaki PC versiyonunun büyük ivme kazandığı belirlendi.

Verilere göre oyun bilgisayarda fazladan 55 bin kopya daha satarak 2,3 milyon dolarlık ek gelir sağladı. Böylelikle yapımın Steam’deki toplam geliri 200 milyon dolar barajını aşmayı başardı. Öncesinde sadece 3,7 milyon adet satış yapılmıştı.

Starfield PS5 sürümünde performans sorunları can sıkıyor

PS5 ve PS5 Pro üzerinden oyuna giriş yapan oyuncular çeşitli performans sorunlarıyla boğuşuyor. Bazı kullanıcılar oyunun sürekli çöktüğünü belirtirken, kimileri kayıt dosyalarını artık yükleyemediklerini iddia ediyor. Bethesda söz konusu problemleri doğrulayarak bir düzeltme paketinin yolda olduğunu resmi olarak onayladı. Yaşanan aksaklıkların oyunun satış rakamlarını şimdiden olumsuz etkilediği düşünülüyor.

Xbox oyunları ise PlayStation’da adeta fırtınalar estiriyor

Starfield beklenen patlamayı yapamazken, diğer Xbox yapımları PlayStation’da muazzam başarılara imza atıyor. Forza Horizon 5’in PS5’te 5,7 milyon satarak 320 milyon doların üzerinde brüt gelir elde ettiği bildirildi. Öte yandan Gears of War: Reloaded, tüm platformlarda 1 milyon satış barajını aşarken, pastadaki aslan payını yüzde 70’i geçen oranla tek başına PS5 oluşturdu.

Son olarak Steam ve Xbox’tan beş ay sonra gelen Indiana Jones and the Great Circle, kopya satışı bazında Steam sürümünü geride bırakarak Xbox ile eşit seviyeye ulaştı. Yaklaşık 4 milyon oyuncu oyuna Xbox üzerinden erişim sağlasa da, Helldivers 2’nin Xbox kitlesinde yarattığı etkiye benzer şekilde singeplayer macera oyunlarının PlayStation hayranları arasında ne denli karşılık bulduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu.