PlayStation 5 için beklenen yeni güncelleme yayınlandı

Sony’nin popüler oyun konsolu PlayStation 5 için beklenen güncelleme nihayet yayınlandı. Yazılımın 9.00 sürümü bugün oyuncularla buluştu. Bu güncellemeyle birlikte yalnızca konsolun kendisiyle alakalı değil, aynı zamanda DualSense cihazına ilişkin de yeni özellikler sunuldu. Dört yıldır oyunseverlerin ısrarla talep ettiği bir fonksiyon geç de olsa kullanıcıların karşısına çıktı.

Yeni güncelleme ile beraber kullanıcılar nihayet DuanSense cihazının ışık yoğunluğunu kontrol etme imkanı elde edecek. DualSense’in pil ömrünü artırma noktasında da işlev gösteren olan bu yenilik, PlayStation 5’in ilk piyasaya sürüldüğünden bu yana oyuncuların şirketten talep ettiği bir araçtı.

Kimi zaman cihazın parlaklığı, pil seviyesini tehlikeye atarken, boşuna enerji tüketimine sebep olabiliyordu. Şimdi nihayet PlayStation 4’te olduğu gibi standart, orta ve koyu olmak üzere üç farklı seçenek sağlandı. Bu ayarlara ulaşmak adına konson seçeneklerine girip Sistem bölümünde yer alan Ses ve Işık Uyarısı menüsünü açmanız ve üç ayrı aydınlatma yoğunluğu arasında seçimde bulunmanız gerekiyor.

Yeni PlayStation 5 güncellemesi neler sunuyor?

Yeni PlayStation 5 güncellemesi, DualSense cihazıyla ilgili birçok ilgi çekici yeni özellik sunuyor. Cihazın yerleşik hoparlöründe iyileştirmeler yapılırken, aynı zamanda daha yüksek ses seviyelerinde bile üst düzey kalite vaat ediliyor.

Bunun yanı sıra şirket ayrıca mikrofon ile ilgili de iyileştirmelerde bulundu. Açıklanan bilgilere göre yapay zeka aracılığıyla ses yakalama kalitesi artırıldı. Öte yandan gürültü azaltma konusunda da iyileştirmeler sağlandı. Pek çok oyunseverin şikayet ettiği, oyun sırasında sinir bozucu bir hale gelen basılan düğmelerin sesini ortadan kaldırmayı vadediyor.

Güncellemede ekran paylaşımı konusunda da çalışmalarda bulunuldu. Açıklanan bilgilere göre yayın izleyen kullanıcılar sahnedeki belirli nesneleri vurgulamak adına farklı bir işaretçi kullanma imkanı elde edecek. Böylelikle kullanıcılar öne çıkarmak istedikleri konulara dikkat çekebilecek. Tüm bunların dışında yeni PlayStation 5 güncellemesi, oyun videosu izleyen kullanıcıların eylemlere emojiler ile tepki vermesine imkan sağlıyor.

PlayStation 5 güncellemesi indirmek için cihazınızın Ayarlar sayfasını açıp Sistem bölümünü ziyaret edip Sistem Yazılımı > Sistem Yazılımı Güncelleme ve Ayarları > Sistem Yazılımını Güncelleme adımlarını sırasıyla takip etmeniz yeterli olacaktır.