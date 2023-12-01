Nubia Z60 Ultra çıkış tarihi ve tanıtım afişi geldi

Nubia çok yakında yeni üst düzey akıllı telefon modeli ile hayranları karşısına çıkacak. Merakla beklenen Nubia Z60 Ultra için geri sayım başlarken, cihazla alakalı pek çok sızıntı karşımıza çıktı. Şimdi ise nihayet şirketten Z60 Ultra’nın çıkış tarihi ile ilgili resmi açıklama geldi.

Piyasadaki pek çok performans canavarı oyun telefonu ile rekabet etmeye aday görünen cihaz, ileri seviye donanımıyla kendi segmentinde öne çıkan modeller arasına yerleşmeyi amaçlıyor. Qualcomm’un en yeni amiral gemisi yonga setini kalbinde taşıyan cihaz, amiral gemisi katili bir performans vaat ederek şimdiden hayranları için büyük bir beklenti oluşturuyor.

Nubia Z60 Ultra, Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek

Şirket, Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı son paylaşımda, merakla beklenen Nubia Z60 Ultra’nın çıkış tarihi hakkında bilgi verdi. Cihazın resmi tanıtım afişini hayranlarıyla paylaşan marka, telefonun Aralık ayında, yani bu ay piyasaya çıkacağını doğruladı. Şimdilik ne yazık ki kesin bir tarih belirtilmemekle beraber, cihazın teknik özellikleri de adeta bir sır gibi saklanmaya devam ediyor.

Nubia’nın yeni üst düzey akıllı telefonu, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alacak. Ekim ayında piyasaya çıkan yonga seti, ilk olarak Xiaomi 14 ve 14 Pro modellerinde karşımıza çıkmıştı. Kısa süre önce bu işlemciden güç alan cihazlar arasına Redmi K70 Pro da dahil oldu.

Qualcomm’un geliştirdiği amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 çipi, 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720 ve 4 adet 2.96 GHz ARM Cortex-A720 çekirdeklerinden oluşuyor. TSMC’nin 4 nm sürecinde üretilen çip, serinin önceki modellerine kıyasla çok daha yüksek bir performans ve verimlilik vaat ediyor.

Cihazdan neler bekleniyor?

Şimdilik Nubia Z60 Ultra ile ilgili resmi bilgiler oldukça sınırlı. Ancak iddialara göre cihaz, 16 MP sensörlü ekran altı kameraya sahip 1.5K OLED ekranla karşımıza çıkacak. 80 watt hızlı şarj desteği sunması beklenen telefonda, 6.000 mAh’lik kullanıcı dostu geniş bir pil kapasitesinden faydalanılacak.

Arka tarafta telefonun 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 64MP OmniVision OV64B periskop lense sahip olması bekleniyor. 12 GB RAM kapasitesi ile hayranları karşısına çıkması beklenen Nubia telefonu, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı Mi OS kullanıcı arayüzüyle hizmet verecek.