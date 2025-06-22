Nothing Phone 3 ciddi yükseltmeler ile karşımıza çıkacak

Nothing'in yeni amiral gemisi telefonu 1 Temmuz'da piyasaya çıkacak.

Üst düzey özellikler vaat eden Nothing Phone 3, önemli yükseltmelerle dikkatleri üzerine çekecek.

Snapdragon 8s Gen 4 çipinden güç alacak cihaz, 5.150 mAh pil ve 100W hızlı şarj desteği taşıyacak.

Nothing şirketi yakın zamanda ürün serisine yeni bir akıllı telefon modeli daha dahil etmeyi planlıyor. Merakla beklenen yeni cihazın sunum tarihi resmi olarak duyuruldu.

Şirketin yeni performans canavarı telefonu Nothing Phone 3 olarak adlandırılacak. 1 Temmuz 2025’te piyasaya sürülmesi planlanan bu telefonun lansman tarihi yaklaştıkça, cihazın neler sunabileceğine dair çeşitli raporlar ortaya çıkmaya başladı.

Nothing Phone 3 neler sunacak?

Nothing şirketinin kendi yaptığı birkaç teaser duyurusu dışında cihazla alakalı pek fazla detay bilinmiyor. Şirket yakın zaman önce yeni LED efektinin önceki Glyph’in yerini alacağını duyurmuştu.

Gadget Bits’in X platformuyla ilgili yaptığı paylaşıma göre Nothing Phone 3, amiral gemisi bir çipe sahip olmamasına, Snapdragon 8s Gen 4 yonga setine sahip olmasına rağmen birçok açıdan önemli iyileştirmeler getirecek.

Ekran muhtemelen aynı kalacak. Yani cihazda 6,7 inç LTPO OLED panel yer alacak. Ancak kameralar ciddi bir yükseltme ile gelecek. Mevcut ana kamera (50 MP) ve ultra geniş (50 MP) kameralara ek olarak, 3x optik yakınlaştırma ve 50 MP sensöre sahip yeni bir periskop kamera da sunulacak.

Öte yandan ön kamera da çeşitli yükseltme alıyor. 32 MP’den 50 MP’ye yükseltilen selfie kamerası dikkat çekecek. Bu kamera muhtemelen otomatik odaklamaya da sahip olacak.

Nothing Phone 3 pil kapasitesi konusunda da beklentileri karşılayacak. Önceki 4.700 mAh’den belirgin şekilde daha yüksek olan 5.150 mAh’ye yükseliyor. Fakat muhtemelen bu segmentteki en büyük iyileştirme şarj hızı olacak. Cihazın kabloyla 100W hızlı şarjı destekleyeceği bildiriliyor. Kablosuz şarj özelliği de ayrıca mevcut olmaya devam edecek.

Bazı potansiyel alıcılar, önceki modelde önemli bir eksiklik olan eSIM desteğinin eklenmesini de memnuniyetle karşılayacak. Nothing’in yeni amiral gemisinin resmi tanıtımına hala birkaç gün var. Bu yüzden o zamana kadar muhtemelen birkaç ayrıntı daha öğreneceğiz gibi duruyor.

Elbette ki cihazla ilgili en eksiksiz ayrıntıları lansman gününde öğrenme şansına sahip olacağız. Cihazla alakalı yeni gelişmeler paylaşıldıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.