Microsoft popüler anlık sesli sohbet platformu Discord’u satın alabilir

Ses-odaklı sosyal platformların yükselişe geçtiği son günlerde, teknoloji devleri de piyasaya hızlı bir şekilde girmenin yollarını arıyor. Özellikle son zamanların en çok konuşulan platformlarından biri olan Discord da bu tartışmaların merkezinde yer alan platformların başında geliyor.

VentureBeat tarafından verilen bilgilere göre, özellikle oyuncular ve diğer gruplar arasında oldukça popüler hale gelen sesli sohbet platformu Discord, yaklaşık 10 milyar dolarlık bir satış sürecine girmiş durumda.

Bloomberg’in haberine göre ise Discord’un satışı ile en çok ilgilenen firmanın Microsoft olduğu belirtiliyor.

İlgili satış anlaşmasının henüz tamamlanmadığını ve şimdilik sadece duyumdan ibaret olduğunu belirtmek gerekiyor. Ancak söylentilere göre Microsoft’un Discord’u satın alma noktasında diğer firmalardan daha fazla istekli olduğu belirtiliyor.

Discord’un satılması söylentilerinin aksine bir iddia olduğunu da eklemek gerekiyor. Öyle ki bir başka söylentiye göre Discord’un satış sürecine girmek yerine halka arz olması da planlar arasında.

Microsoft’un Discord’u satın alıp almaması veya Discord’un yakın gelecekte nasıl bir yol izleyeceği henüz belirsiz olsa da, Microsoft’un satın alması durumunda Slack, Amazon, Google gibi rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde edeceği tahmin ediliyor.