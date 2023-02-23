Microsoft Edge ücretsiz VPN desteği aldı

Microsoft, Edge 110 internet tarayıcısı için yerleşik ücretsiz VPN özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Edge Secure Network aracı artık bazı kullanıcılar tarafından erişilebilirken; daha fazla çevrim içi gizlilik ve hedefli reklamlardan kaçınmak için cihazınızın IP’sini kamufle etmenize olanak sağlanacak.

Entegre VPN ile uyumlu olan Edge sürümü 110.0.1587.50 olarak açıklandı. Microsoft ve Cloudflare ortaklığında hayata geçirilen bu yeni özellik, yaklaşık bir yıldır beta aşamasındaydı. Nihayet kararlı sürümde karşımıza çıkan fonksiyon, şimdilik yalnızca belirli bölgelerde destekleniyor. Kullanıcılardan alınan geri bildirimler doğrultusunda bu yenilik, şu anda sadece Avrupa’daki kullanıcılara sunulmuş durumda. Çok yakında ise diğer bölgelerde de desteklenmeye başlanacağı tahmin ediliyor.

Test kullanıcılarına 15 GB bonus verilecek

Microsoft Edge için gelen VPN özelliği, ayda 1 GB ücretsiz trafik ile sınırlı olacak. Bu kotayı tamamlayan kullanıcılar, hizmeti kullanmaya devam etmek için ödeme yapmak zorunda kalacak. Fakat şimdilik abonelik planı fiyatları resmi olarak açıklanmadı. Geçen yıl gerçekleştirilen test aşamasına katılan kullanıcıların ise diledikleri gibi kullanmak üzere fazladan 15 GB bonus kazanacağı duyuruldu.

Edge VPN hizmeti, üç farklı çalışma seçeneği içerecek. Biri daha kısıtlayıcı, biri ortalama ve üçüncü ise daha özgür bir seçenek olacak. Bunlardan ilki, tarama sırasında otomatik olarak etkinleştirilmesi için hangi sitelerin VPN kullanacağının bir listesini oluşturmanıza yardımcı olacak. İkincisi, potansiyel olarak güvenli olmayan internet sitelerine erişirken, uygulamanın bunu yönetmesini sağlayacak. Son seçenekte ise VPN’yi tüm erişimler için her zaman açık bırakacak. Ancak bu opsiyon, bütün verileri hızlı bir şekilde kullanacağı için ücretsiz planda önerilmemekte.

Microsoft’un destek sayfasında ise şu bilgiler yer alıyor: “Web trafiğinizi doğrudan Microsoft Edge’den şifreleyerek, internet servis sağlayıcınızın ziyaret ettiğiniz internet siteleriyle ilgili ayrıntılar gibi göz atma verilerinizi toplamasını önlemeye yardımcı oluyoruz.”

Edge VPN ne işe yarar?

Edge VPN adı verilen sanal özel ağ desteği, Cloudflare tarafından sağlanıyor. Bu özellik, bilgisayarınız ile internet siteleri arasında takas edilen bilgileri, şifreler ve gerçek IP adreslerini, verilerin içinden geçtiği bir tür tünel gibi başka ülkeye yönlendiriyor.

VPN kullanmanın avantajları arasında en öne çıkan unsurlardan bir tanesi, kişiselleştirilmiş reklamların engellenmesine yardımcı olmak ve bölgeselleştirilmiş hizmetlere erişim sağlamaktır. Edge’ye gelen bu destekle birlikte coğrafi konum hizmetlerini atlamak mümkün olmayacak. Fakat öte yandan, doğrudan izleme olmadan daha güvenli bir şekilde internette gezinme imkanı sağlanacak.

Edge Insider programına kayıtlı kullanıcılar tarafından Nisan 2022 itibariyle test edilmeye başlanan Edge VPN özelliği, şimdi aşamalı bir şekilde kararlı sürüme getirildi. Şu anda herkesin bu hizmete erişemediği belirtilirken, kullanıcıların öncelikle tarayıcısını güncellemeleri gerektiği vurgulandı. Eğer halen daha söz konusu özelliğe erişemiyorsanız, muhtemelen kısa bir süre daha beklemeniz gerekecek.