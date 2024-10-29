M4 çipli 24 inç iMac piyasaya çıktı! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

Teknoloji devi Apple, M4 işlemcili 24 inç iMac modelini resmen piyasaya duyurdu. Şirketin yeni performans canavarı dizüstü bilgisayar cihazı performansta kayda değer bir artış sunmak, verimliliği artırmak ve yeni yapay zekayı entegre etmek için tasarlanan M4 çipiyle dikkatleri üzerinde topluyor. iMac’in ikonik tasarımı bozulmadan kalırken, estetik ile ileri teknolojiyi birleştiren modern bir dokunuşlar gözlerden kaçmıyor.

Yeni iMac’e güç veren M4 çipi, TSMC’nin ikinci nesil 3 nm süreci kullanılarak üretildi. Apple M4 işlemcisi ilk kez Mayıs ayında duyuruldu ve iPad Pro’da karşımıza çıktı. Bu işlemci, selefi M1 ile karşılaştırıldığında bir evrimi temsil ediyor. Günlük görevler yüzde 70’lik bir hız artışıyla daha sorunsuz hale gelirken, grafik oluşturma ve video düzenleme gibi daha karmaşık görevler performans artışından yararlanıyor.

Yeni çip, iMac M4’ü yoğun görevlerin ve çoklu görevlerin üstesinden gelebilecek bir cihaza ihtiyaç duyan profesyoneller ve yaratıcılar için ideal hale getiriyor. Kapasitesi üçe katlanan yenilenen Neural Engine, destekli yazma işlevlerinden otomatik iş akışı yönetimine kadar yapay zekanın kullanımında yeni olanaklar sunuyor.

M4 çipli 24 inç iMac’in teknik özellikleri

Yeni iMac modeli 32 GB RAM ile karşımıza çıkıyor. Son nesilde şirket maksimum 24 GB RAM ile gelmişti. Bu RAM artışı, özellikle de yapay zeka görevleri için faydalı olacak gibi görünüyor. 4,5K çözünürlüğe ve 500 nit parlaklığa sahip olan Retina Display ekranla güçlendiriliyor.

Avrupa Birliği mevzuatının gerekliliklerini karşılayan Mac’lere yönelik tüm aksesuarlar artık bir USB-C bağlantısına sahip. Bununla birlikte şirket, Lightning bağlantı noktasını tamamen ortadan kaldırıyor.

24 inç iMac modeli Wi-Fi 6E desteğini koruyor. Resmi duyuru öncesinde Apple’ın cihaza Wi-Fi 7 getireceği yönünde iddialar getirilmişti. Fakat maalesef bu söylentilerin gerçekliği yansıtmadığı ortaya çıktı. Ayrıca cihazın Bluetooth bağlantısı 5.3 sürümünü desteklediği de ifade edildi.

Yeni iMac, Apple Intelligence desteğiyle geliyor

Apple’ın üretken yapay zeka alanına daha fazla yatırım yapması nedeniyle yeni iMac’in bu teknolojiye hazırlıklı olarak geldiği görülüyor.

M4 çipi, Apple Intelligence’ın piyasaya sürülmesiyle birlikte gelecek olan yapay zeka görevlerini yerine getirmekten sorumlu 16 sinir işleme çekirdeğine (NPU) sahip.

Apple’ın üretken yapay zekası, kısa süre önce iOS 18.1 güncellemesi ile birlikte piyasaya çıkan macOS Sequoia 15.1 güncellemesinde mevcut.

M4’lü 24 inç iMac’in Türkiye fiyatı açıklandı

Yeni Apple iMac tasarımı, şık ve modern tarzı koruyan yedi renk seçeneğiyle sunuluyor. Artık USB-C bağlantı noktalarıyla sunulan Magic Keyboard ve Magic Mouse gibi aksesuarlar bile cihazla renk uyumlu olup mükemmel estetik süreklilik vaat ediliyor.

Yeni iMac’ler Türkiye’de ön siparişe açılmış durumda. 8 çekirdekli CPU/GPU, 16 GB RAM ve 256 GB depolamalı sürüm 59 bin 999 TL‘den satılıyor. 10 çekirdekli CPU/GPU’lu sürüm ise 68 bin 999 TL‘den listeleniyor. Son olarak 10 çekirdekli CPU/GPU ve 512 GB depolamaya sahip seçenek 77 bin 999 TL karşılığında sunuluyor.