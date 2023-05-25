Küresel akıllı saat pazarı 2023’ün ilk çeyreğinde yüzde 1,5 düştü

Küresel akıllı telefon pazarı, 2023 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 daha düşük satışlarla bir düşüş dönemine giriş yaptı. Elde edilen bu bilgiler, danışmanlık firması Counterpoint Research tarafından hazırlanan bir rapordan alındı.

Gerçekleştirilen son araştırmalara göre küresel akıllı saat pazarında meydana gelen bu düşüş, önceki çeyrekte zaten daha küçük rakamlar kaydeden sektörde bir küçülme yaşandığına işaret ediyordu. Bunun ana sebebi, talepte doğal bir düşüş olmasının beklendiğinden kaynaklanıyordu. Bu durum, yılın daha az yeni cihazın piyasaya sürüldüğü bir döneminde bulunduğumuzu ve bu tür cihazlara olan talebin içinde yer aldığımız süreçte gerilediğini vurguluyor.

Apple küresel akıllı saat pazarında liderliğini koruyor

Samsung ve Apple gibi pazar liderlerinden yeni modellerin gelmemesine ek olarak, küresel anlamda ekonomik bir belirsizlik senaryosunun yaşanması ve yüksek enflasyon durumu alımlardaki yavaşlamaya katkıda bulunan başlıca sebepler arasında öne çıkıyor. Küresel tablet ve hatta akıllı telefon pazarı da yine aynı dönemde benzer nedenlerle düşüş kaydetti. Fakat yine de pazara ilişkin önümüzdeki çeyreklerde daha iyi bir performans beklentisi bulunuyor.

Counterpoint Research’ün araştırmalarına göre 2023 yılının ilk çeyreğinde akıllı saat pazarı, yükseliş kaydeden tek bölge olan ve bu üç aylık periyotta tek başına 2022’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 121’lik satış kaydeden ülke Hindistan oldu. Satılan adetlerde Çin’i bile geride bıraktı. Çin’de ise bu dönemde küçük bir daralma yaşandı ve bu da pazardaki küçülmeye önemli derecede etki etti.

Apple geçen yılın aynı döneminde yüzde 32’lik bir pasta payına sahipken, bu çeyrekte ise yüzde 26’ya geriledi. Samsung yüzde 10’dan yüzde 9’a düşüş yaşadı. Her ne kadar bu iki büyük şirket şu anda küresel akıllı saat pazarı için lider markalar arasında yer alsa da önemli derecede hacim kaybetti. Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Apple Watch Series 8 serisinin gelişine rağmen düşüş ne yazık ki tersine dönmedi.

Apple rakiplerine göre yine de açık ara bir üstünlük elde ederken, Hindistan merkezli bir teknoloji şirketi olan Fire-Boltt, Samsung’un tahtını elinden almak için harekete geçmiş görünüyor. Her iki markanın da yüzde 9’luk bir pazar payı bulunuyor. Öte taraftan geçen yıl yüzde 7 pazar payına hitap eden Huawei, bu yıl ise ilk üç basamağın dışında kaldı.