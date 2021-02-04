Sektör devlerinin CEO’ları ile “Kariyer Günleri”

Marmara Industrial Engineering Society (MieS) tarafından bu yıl 12.si gerçekleştirilecek olan, sektörlerin devlerinden CEO & Genel Müdürleri ve insan kaynakları ekiplerinin ağırlanacağı Kariyer Günleri için geri sayım başladı.

19-20 Şubat 2020 tarihlerinde saat 11:00‘da Go To Webinar platformu üzerinden gerçekleşecek etkinlik, sektörün lider şirketlerini tanımak, networkünü genişletmek, staj imkanlarından faydalanmak ve birbirinden güzel sürpriz çekilişlere katılmak isteyen herkese kapılarını açıyor.

Konuşmacılar ve katılımcı şirketler

Kariyer Günleri’21 etkinliğinde yer alacak uzman konuşmacılar:

Murat Mutlu – Johnson & Johnson Türkiye Genel Müdürü

Işıl Yalçın – Ericsson Türkiye Genel Müdürü

Cüneyt Erpolat – Alibaba.com Türkiye, Almanya ve İngiltere Pazarı Lideri

Mehmet Mithat Çınar – P&G Marka Pazarlama Direktörü

Süha Taşpolatoğlu – Abdi İbrahim CEO’su

Panel Oturumu konuşmacıları:

Bedirhan Seyhan – L’oreal Satış Geliri Yöneticisi

Pelin Köprülü – Crwon Türkiye Satış Müdürü

Sedat Mutlu – Amazon Kıdemli Kategori Yöneticisi

Cantekin Çelik – Unilever Tedarik Planlama Yöneticisi

Katılımcı Şirketler:

Allianz

Yıldız Holding

Şişecam

Ak Sigorta

Hayat Kimya

Türkiye Finans

Webmasto‘nun da sponsorları arasında yer aldığı bu etkinliği kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

Kayıt ve detaylı bilgi için: miesofficial.com/kariyer-günleri21…​

Etkinlik ücretsiz ve katılım sertifikalıdır.