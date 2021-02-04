Sektör devlerinin CEO’ları ile “Kariyer Günleri”

Marmara Industrial Engineering Society (MieS) tarafından bu yıl 12.si gerçekleştirilecek olan, sektörlerin devlerinden CEO & Genel Müdürleri ve insan kaynakları ekiplerinin ağırlanacağı Kariyer Günleri için geri sayım başladı.
19-20 Şubat 2020 tarihlerinde saat 11:00‘da Go To Webinar platformu üzerinden gerçekleşecek etkinlik, sektörün lider şirketlerini tanımak, networkünü genişletmek, staj imkanlarından faydalanmak ve birbirinden güzel sürpriz çekilişlere katılmak isteyen herkese kapılarını açıyor.
Konuşmacılar ve katılımcı şirketler
Kariyer Günleri’21 etkinliğinde yer alacak uzman konuşmacılar:
- Murat Mutlu – Johnson & Johnson Türkiye Genel Müdürü
- Işıl Yalçın – Ericsson Türkiye Genel Müdürü
- Cüneyt Erpolat – Alibaba.com Türkiye, Almanya ve İngiltere Pazarı Lideri
- Mehmet Mithat Çınar – P&G Marka Pazarlama Direktörü
- Süha Taşpolatoğlu – Abdi İbrahim CEO’su
Panel Oturumu konuşmacıları:
- Bedirhan Seyhan – L’oreal Satış Geliri Yöneticisi
- Pelin Köprülü – Crwon Türkiye Satış Müdürü
- Sedat Mutlu – Amazon Kıdemli Kategori Yöneticisi
- Cantekin Çelik – Unilever Tedarik Planlama Yöneticisi
Katılımcı Şirketler:
- Allianz
- Yıldız Holding
- Şişecam
- Ak Sigorta
- Hayat Kimya
- Türkiye Finans
Webmasto‘nun da sponsorları arasında yer aldığı bu etkinliği kaçırmamanızı tavsiye ederiz.
Kayıt ve detaylı bilgi için: miesofficial.com/kariyer-günleri21…
Etkinlik ücretsiz ve katılım sertifikalıdır.