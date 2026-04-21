Mobil fotoğrafçılık odaklı OPPO Find X9 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

OPPO Find X9 Ultra modeli 200 MP çözünürlüğünde Sony LYT-901 ana kamera ve iki farklı periskop telefoto lens ile geliyor.

Cihazda 144 Hz yenileme hızına sahip 6,82 inç LTPO AMOLED ekran bulunuyor.

Performans canavarı telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ve 7.050 mAh pil kapasitesi yer alıyor.

Amiral gemisi OPPO Find X9 Ultra modeli resmen piyasaya çıktı. Mobil fotoğrafçılık odaklı cihaz, Hasselblad imzalı gelişmiş kamera sistemi ve performans canavarı donanımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Telefon ayrıca ek olarak satın alabileceğiniz özel bir kamera kiti de içeriyor.

OPPO’nun yeni üst düzey akıllı telefon modelinin öne çıkan özellikleri arasında 10x optik zoom desteği ve 200 MP ana kamera yer alıyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ile çalışan model, 7.050 mAh pil kapasitesiyle konforlu bir mobil deneyime kapı aralıyor.

OPPO Find X9 Ultra özellikleri

Ekran: 3168 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 6,78 inç düz OLED ekran, 144 Hz’e kadar yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB LPDDR5x RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB UFS 4.1 depolama alanı

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Arka kamera: 200 MP Sony LYTIA 901 sensörlü ana lens (f/1.5, 1/1.12″, OIS), 50 MP Sony LYTIA 600 sensörlü ultra geniş açılı lens (f/2.0, 1/1.95″), 200 MP OmniVision OV52A sensörlü periskop telefoto lens (f/2.2, 1/1.28″, OIS, 3x optik zoom) ve 50 MP Samsung ISOCELL JNL sensörlü periskop telefoto lens (f/3.5, 1/2.75″, OIS, 10x optik zoom)

Diğer özellikler: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC ve IP68/IP69/IP69K sertifikaları

Batarya kapasitesi: 7.050 mAh kapasiteli pil, 100W kablolu veya 50W kablosuz şarj desteği

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16 arayüzü

Tasarım ve ekran

OPPO Find X9 Ultra modeli lensleri barındırmak için arka tarafında dairesel bir çentik ve profesyonel bir kamerayı andıran bir tasarım düzenine sahip. Tasarım ayrıca ekranın altında 3D ultrasonik parmak izi okuyucu ve IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları içererek toz ve sıvılara karşı sağlam bir direnç vaat ediyor.

Cihaz 3168 x 1440 piksel çözünürlüğe, 144 Hz yenileme hızına ve 3600 nit tepe parlaklığına sahip 6,82 inç LTPO AMOLED ekran sunuyor. Ayrıca Dolby Vision ve HDR Vivid teknolojilerinin yanı sıra Gorilla Glass Victus 2 koruması da içeriyor.

Kamera

GSMArena’nın haberine göre yeni OPPO telefonu 200 MP Sony LYT-901 ana kameranın başını çektiği dörtlü kamera kurulumuna sahip. Ultra geniş açılı kamera ise 50 MP Sony LYT-600 olarak karşımıza çıkıyor.

Ayrıca kamera setinde aynı 200 MP ve 3x optik zoom özelliğine sahip bir OmniVision OV52A telefoto lens ve 10x optik zoom ve sensör kaydırmalı stabilizasyon özelliğine sahip 50 MP Samsung JNL periskop lens de bulunuyor.

Bu objektif, yüksek kaliteli 20x optik yakınlaştırma sağlamak üzere tasarlanmış, öncü bir beşli prizma yansıtıcı periskop özelliğine sahip. Son olarak video bölümünde 4K çözünürlükte 60 fps, 4K çözünürlükte 120 fps ve 8K çözünürlükte 30 fps kayıt desteği mevcut.

Performans ve pil

OPPO Find X9 Ultra modeli Qualcomm’un amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ile donatılıyor. 16 GB’a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.1 dahili depolama alanı destekleniyor.

Cihazda yer alan silikon-karbon pilin kapasitesi 7.050 mAh olarak açıklandı. Telefon 100W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj desteği sunuyor.

Modelin bağlantı özellikleri arasında çift SIM desteği, NFC, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 ve GPS bulunuyor. Ayrıca kutudan çıkar çıkmaz Android 16 işletim sistemini baz alan ColorOS 16 arayüzüyle çalışıyor.

OPPO Find X9 Ultra fiyatı

Amiral gemisi yeni OPPO modelinin Çin’deki fiyatı 12GB/256GB seçeneğiyle 7.499 CNY (1.099 $) olarak karşımıza çıkıyor. 12GB/512GB modeli 7.999 CNY (1.175 $) fiyatla satışa sunuluyor.

Ayrıca 16GB/512GB ve 16GB/1TB konfigürasyonları da mevcut. Bunların fiyatları ise sırasıyla 8.499 CNY (1.245 $) ve 9.299 CNY (1.365 $) olarak listeleniyor.

Son olarak 300 mm tele dönüştürücü kitiyle birlikte gelen bir Hasselblad Master Edition modeli 9.499 CNY (1.395 $) fiyat etiketiyle tüketicilerle buluşuyor.

OPPO Find X9 Ultra modelinin ilerleyen haftalarda Türkiye pazarına da gelmesi bekleniyor.