İTÜ Markalaşma Zirvesi’21 için geri sayım başladı

Türkiye’nin markalaşma alanındaki çalışmalarıyla ilk ve tek öğrenci kulübü olma özelliğini taşıyan İTÜ Markalaşma Kulübü, bu yıl İTÜ Markalaşma Zirvesi’nin ikincisini düzenliyor.

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin yöneticileri, önde gelen start-up’larının kurucuları ve kişisel markaların yer alacağı İTÜ Markalaşma Zirvesi’21 bu yıl bambaşka bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Klasikleşmiş organizasyonlardan uzak, eğlenceli ve verimli olmasıyla Türkiye’de büyük yankı uyandırmış İTÜ Markalaşma Zirvesi, bu yıl 18-19 Kasım 2021 tarihinde İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi‘nde gerçekleşecek.

Bu seneki konuklardan bazıları ise şöyle:

TAV Havalimanları CEO’su Sani Şener

ACE Games Kurucu Ortağı ve CEO’su Hakan Baş

ebebek CEO’su Halil Erdoğmuş

Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur

HSBC Türkiye CEO’su Selim Kervancı

MOOV CEO’su Emre Ayyıldız

Ücretsiz bilet almak için: biletino.com/tr/e-diu/itu-markalasma-zirvesi-21

Etkinlik ile ilgili detayları yakından takip etmek için etkinliğin Instagram ve LinkedIn sayfalarını da ziyaret edebilirsiniz.