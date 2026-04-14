Huawei Pura X Max yenilikçi tasarımıyla katlanabilir iPhone’a rakip olacak

Reklam

Huawei Pura X Max sıra dışı "kitap tarzı" geniş bir tasarıma sahip olacak.

Cihaz, Apple'ın beklenen katlanabilir iPhone'unda yer alacağı öne sürülen 4:3 ekran oranına yaklaşacak.

Üçlü arka kamera kurulumu ve çok yönlü kullanım özelliklerine sahip olacak model, premium segment kullanıcılara hitap edecek.

Huawei Pura X Max etkileyici tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Göz alıcı bir estetiğe ev sahipliği yapan model, görsel anlamda katlanabilir iPhone cihazıyla doğrudan rekabet edecek gibi görünüyor.

Apple’ın uzun yıllardır merakla beklenen ilk katlanabilir telefon modeli nihayet bu yıl piyasaya sürülecek. Cihazın daha geniş ve kare formuna yakın bir ekran deneyimi sunacağı iddia ediliyor. Huawei’nin yeni modeli de benzer bir form sunarak piyasayı kızıştırmaya hazırlanıyor.

Reklam

Huawei, Apple’ın hayalindeki tasarımı kopyaladı

Huawei’nin sosyal medyada yaptığı resmi paylaşıma göre cihaz önümüzdeki hafta Çin’de piyasaya sürülecek. Pura X Max modeli açıldığında çok büyük bir ekrana sahip “kitap” formatını benimseyecek.

Bu dikkat çekici tasarım, son sızıntılara göre iPhone Fold ya da iPhone Ultra olarak da adlandırılan, yakında piyasaya sürülecek katlanabilir iPhone’un prototiplerine oldukça benziyor.

Günümüzdeki Samsung Galaxy Z Fold 7 gibi katlanabilir akıllı telefonların çoğu oldukça uzun bir form faktörüne sahip. Huawei ise Pura X Max ile açıkken 4:3 en boy oranına yakın daha geniş bir ekran tercih ediyor.

Bu da Apple’ın yaklaşık 7,8 inçlik dahili ekrana sahip olacak katlanabilir iPhone modeli hakkındaki söylentilerle tam olarak örtüşüyor. Cihaz kapalıyken ise katlanabilir iPhone’da beklenen 5,5 inçlik ekrana benzer daha kompakt bir dış ekran sunuyor.

Dikey ya da yatay modda kullanma desteğine sahip olacak Huawei Mate Pura X Max cihazı üçlü kamera setine ev sahipliği yaparak mobil fotoğrafçıları da memnun etmek istiyor.

Huawei şimdilik cihazla alakalı tüm teknik özellikleri açıklamadı. Fakat ortaya çıkan resmi görseller, ürünün çok yönlü kullanım için tasarlandığını açıkça gözler önüne seriyor.

Katlanabilir iPhone’dan neler bekleniyor?

Apple’ın heyecanla beklenen katlanabilir telefonu iddialara göre yaklaşık 5,4 inçlikharici bir ekrana ve iPad Mini’ye yakın en boy oranına sahip yaklaşık 7,8 inçlik dahili bir ekranla gelecek.

Söylentilere göre bu cihaz, ultra ince titanyum kasa ile donatılacak. Bununla birlikte katlanabilir iPhone’un fiyatı iddialara göre 2.000 Euro civarında olacak.