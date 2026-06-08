Samsung ve Xiaomi’den uygun fiyatlı birer yeni telefon geliyor

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Samsung ve Xiaomi yeni orta seviye telefonları için küresel pazara yönelik resmi adımlarını hızlandırdı.

İki yeni bütçe dostu model, Singapur'un IMDA veritabanında eş zamanlı olarak listelendi.

Her iki cihazın da çok yakında resmi olarak piyasaya duyurulması bekleniyor.

Samsung ve Xiaomi uygun fiyatlı yeni akıllı telefonlarını uluslararası pazara sunmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen Galaxy A27 ve Redmi 17 4G cihazları Singapur’daki IMDA sertifikasyonunda beraber ortaya çıktı.

Bu dikkat çeken ipucu, her iki modelin de yakın zamanda piyasaya sürüleceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ayrıca bütçe dostu yeni modellerden neler beklenebileceğine dair önemli ayrıntılar karşımıza çıkıyor. İşte detaylar…

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Orta seviye Galaxy A27 iddialı geliyor

IMDA sertifikasyon belgesinde ortaya çıkan temel bilgiler, her iki cihazın da temassız ödemelerden sorumlu NFC teknolojisini desteklediği gözler önüne seriyor. Sertifikada ayrıca Wi-Fi ve Bluetooth desteklerinden de bahsediliyor. Fakat yine de ilgili sürümler henüz açıkça paylaşılmıyor.

Yukarıda yer alan ekran görüntüsünde, Samsung’un yeni akıllı telefon modelinin 5G mobil ağ özelliğine de sahip olacağı doğrulanıyor. Cihaz SM-A276B/DS model numarası altında karşımıza çıkıyor. Bu son “DS” eki, cihazın çift SIM kart ile uyumlu olduğunu gösteriyor.

TheTechOutlook’a göre Galaxy A27 modeli, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 6 Gen 3 yonga setiyle donatılacak. Telefon 6 GB RAM ve kutudan çıkar çıkmaz Android 16 işletim sistemiyle çalışacak. Galaxy A27’nin geçtiğimiz aylarda IMEI veritabanında da görüldüğünü hatırlatmakta fayda var.

Fiyat-performans odaklı yeni Redmi modeli yolda

Redmi 17 4G cihazı aynı sertifikasyon platformunda yalnızca 26012RN62Y model numarasıyla ortaya çıktı. Cihazın 4 GB/128 GB, 6 GB/128 GB, 6 GB/256 GB, 6 GB/512 GB, 8 GB/256 GB ve 8 GB/512 GB bellek yapılandırmalarıyla geleceği ifade ediliyor.

Söylentilere göre yeni Redmi modeli Snapdragon 6s Gen 4 4G çipinden güç alacak. 8 GB’a kadar RAM sunacak model, 512 GB’a kadar dahili depolama alanını destekleyecek.

Şimdilik ne yazık ki her iki telefon modelinin de çıkış tarihleri doğrulanmış değil. Fakat sürpriz bir şekilde IMDA veritabanında görülen cihazlar, muhtemelen yakın zamanda küresel pazarda resmiyet kazanacak gibi görünüyor.