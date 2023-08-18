iPhone 15, 35W hızlı şarj desteğiyle gelebilir

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, yeni nesil akıllı telefon ailesi olan iPhone 15 serisini Eylül ayında tanıtacak. Ağustos ayının sonlarına yaklaşmamızla birlikte merakla beklenen iPhone modelleri için geri sayım başlamış durumda. ABD’nin Cupertino şehrindeki Apple Park Kampüs’te gerçekleştirilecek etkinlik yaklaştıkça, iPhone 15 modelleri ile ilgili sızıntıların da ardı arkası kesilmiyor.

Gerek ekran özellikleri, gerekse kamera sistemi bakımından hem aynı segmentteki rakiplerinden hem de önceki iPhone modellerinden çok farklı bir yapıya sahip olacağı söylenen iPhone 15 serisi, batarya ve şarj konusunda da kullanıcılarının yüzünü güldürecek. İddialarda yer alan bilgiye göre Apple bu yıl hızlı şarj konusunda büyük bir atılım gerçekleştirecek.

iPhone 15’in 35W hızlı şarj desteğine sahip olacağı iddia edildi

İddialara göre iPhone 15 serisi yeni şarj teknolojisi ile hem önceki iPhone modellerinden daha üstün olacak hem de kullanıcılarının akıllı telefonlarının bataryasını daha hızlı doldurmalarına imkan tanıyacak. Gündeme düşen son sızıntılarda, merakla beklenen ileri seviye mobil cihazın, iPhone 14 Pro Max’ten daha yüksek bir hızlı şarj desteğine sahip olacağından bahsediliyor.

Ortaya çıkan bu bilgiler, yeni Apple cihazının selefinden çok daha güçlü bir batarya teknolojisi ile donatılacağı bilgisini endüstri kaynaklarından aldığını söyleyen 9to5Mac sitesi tarafından paylaşıldı. Sitenin iddiasına göre, Apple’ın mevcut tüm iPhone modellerini tam hızda şarj edebilen 35W Çift USB-C portlu adaptörü ile iPhone 15, 35W hızında şarj edilebilecek.

Küçük bir karşılaştırma yapacak olursak, Samsung Galaxy S23 Ultra modelinde 45W’a kadar hızlı şarj desteği bulunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, akıllı telefonun pilini 1 saatten çok daha kısa bir sürede yüzde 0’dan yüzde 100’e şarj edebiliyorlar. Öte tarafta iPhone 14, 20W ile sınırlıyken, iPhone 14 Pro Max’te bu oran 27W’a kadar çıkıyor. 9to5Mac’e göre şu anda bir iPhone 14 Pro Max’in tam doluma ulaşması yaklaşık olarak iki saat sürüyor.

Apple’ın yaptığı iyileştirme sayesinde iPhone 15 hızlı şarj konusunda Galaxy S23 Ultra’yı geçemeyecek olsa da, piyasadaki tüm iPhone’lardan daha avantajlı bir konuma yükseleceği değerlendiriliyor. Yeni iPhone modelleri çoğu rakibinden daha uzun bir sürede yüzde 100 şarj olabilecek fakat, en azından iPhone 14’te olduğu gibi kullanıcıların iki saat beklemek zorunda kalmayacakları tahmin ediliyor.

Elbette ki bu iddialar Apple tarafından resmi olarak doğrulanmış bilgiler değil. Yeni akıllı telefon ailesi ile ilgili bu ve benzeri bütün sızıntıların gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği, Eylül ayında teknoloji devinin gerçekleştireceği etkinlikte belli olacak. Öte yandan Apple’ın sadece iPhone 15 serisini değil, Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 modellerini de yine bu lansmanında duyuracağı, gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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