Apple Intelligence destekli Siri AI resmen duyuruldu

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Apple, WWDC 2026 etkinliğinde yapay zeka destekli yeni Siri'yi tanıttı.

Yenilenmiş asistan aracı iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 sürümleriyle entegre çalışacak.

Platform, ChatGPT benzeri özel bir arayüze sahip olacak.

Apple, WWDC 2026 etkinliğinde uzun süredir heyecanla beklenen yapay zeka destekli yenilenmiş Siri AI ile karşımıza çıktı. Apple Intelligence’dan güç alan bu yeni araç, şirketin tüm ürün ekosisteminde kullanılabilecek gelişmiş bir asistan olarak hizmet verecek.

iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 işletim sistemlerinin merkezine konumlandırılacak bu yeni asistan hizmeti, geleneksel sesli komut yapısının oldukça ötesine geçmeyi amaçlıyor. Platformun tıpkı ChatGPT gibi bir sohbet deneyimine ev sahipliği yapacağı vurgulanıyor. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

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Yapay zeka destekli yeni Siri’nin özellikleri

iPhone, iPad, macOS, Apple Watch ve Vision Pro için yeni yapay zeka yetenekleriyle oluşturulan asistan, ekranın ve yerel uygulamaların bağlamına göre her şeye yanıt verebilmek için kişisel bağlam anlama özelliği getiriyor.

Uzun süredir beklenen yapay zeka destekli Siri bunun için iCloud’dan gelen bilgileri kullanarak fotoğraf ve videoları arıyor, Mesajlar konuşmalarının içeriğini, Safari’de ziyaret edilen sayfaları, takvim etkinliklerini ve daha fazlasını anlıyor. Tüm bunlar, onunla sohbet edebileceğiniz ve belirli konular için konuşmalar oluşturabileceğiniz özel bir uygulamada yer alıyor.

Apple’dan gelen bilgilere göre artık Dinamik Ada’yı aşağı çekerek Siri AI hizmetini etkinleştirebilirsiniz. Bu yenilik, konuşmalar sırasında Apple Haritalar’da bir konum hakkında daha fazla bilgi edinmek için ve diğer uygulamalarda asistanı etkinleştirmenin sessiz ve kullanışlı bir yolu olarak lanse ediliyor.

macOS’ta kullanımını kolaylaştırmak için yeni Siri AI birçok Apple uygulamasına da entegre ediliyor. Safari, Fotoğraflar, Mesajlar ve daha birçok uygulamada asistan için özel kısayolları görmek için Cmd tuşuna basılı tutarken sağ tıklamanız yeterli olacak. Asistan ayrıca Spotlight’ta da kullanılabilecek.

Yeni Siri, Apple ile Google tarafından ortaklaşa geliştirilen modelleri temel alınarak oluşturuluyor. Fakat yine de asistan, ses tonu ve yanıt hızı ayarlamalarıyla birlikte çeşitli ses seçenekleri gibi bazı ek özellikler barındırıyor.

Bir diğer ilgi çekici yeni özellik ise Siri AI fotoğraf düzenleme seçeneği oluyor. Bu özellik sayesinde öğeleri silebilir, görüntüleri büyütebilir ve hatta fotoğrafın ana konuya göre açısını değiştirebilirsiniz. Image Playground uygulaması da geliştirilmiş içerik oluşturma ve sezgisel bir arayüzle yenilendi.

Kimler kullanabilecek?

Apple’ın yeni yapay zeka asistanı Siri AI, iPhone 15 Pro ve daha üzeri modellerde kullanılabilecek. Fakat platformdan tam verim almak için iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, M4 çipli / 12 GB RAM’li veya daha yeni iPad’ler ve M3 çipli / 12 GB RAM’e sahip Mac’lere ihtiyacınız olacak.

Apple’ın Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, yenilenmiş Siri ile ilgili şunları söyledi:

“Apple ürünleri insanların hayatlarının vazgeçilmez bir parçası ve bu yıl kullanıcılarımızı daha da güçlendirmek için güçlü yeni özellikler sunuyoruz. Platformlarımızda yeni nesil Apple Intelligence’ı sunuyoruz. Çok daha zeki, bilgili ve yetenekli bir Siri olan Siri AI’yı tanıtıyoruz. Aileler için sezgisel yeni araçlarla çocuk güvenliği özelliklerini genişletiyoruz ve yazılım platformlarımızı her zamankinden daha hızlı, daha güvenilir ve daha keyifli hale getiriyoruz.”

Son olarak iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 ve visionOS 27’nin ilk Beta sürümlerinin çıktığını da hatırlatmak isteriz.