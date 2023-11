iOS 17.1.1’den can sıkıcı ekran sorunu: Nasıl çözülür?

Teknoloji devi Apple, Eylül ayında gerçekleştirmiş olduğu lansman etkinliğinde yeni iPhone 15 serisi akıllı telefon ailesini duyurdu. Bundan yaklaşık bir hafta sonra ise şirket, uyumlu iPhone modelleri için yeni iOS 17 işletim sistemi güncellemesini yayınladı. Pek çok ilgi çekici yeni özelliğe ev sahipliği yapan güncelleme, ne yazık ki bazı can sıkıcı hatalarla gündeme geldi.

iOS 17’nin piyasaya çıkmasıyla beraber iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinde aşırı ısınma sorunları görülmeye başlandı. Aynı zamanda kullanıcı arayüzünde de çeşitli hatalar görüldü. Başlangıçta iPhone 15 serisindeki problem, yeni titanyum kaplamayla bağlantılı olarak ilişkilendirildi. Ancak sonrasında bu sorunun Instagram kullanımıyla alakalı olduğu anlaşıldı.

Ekran hatası gibi can sıkan hatalara karşı şirketten çok geçmeden bir yanıt geldi. Aşırı ısınma sorunlarıyla alakalı yeni bir düzeltme içeren iOS 17.0.3 güncellemesi piyasaya çıktı. Ancak şimdi ne yazık ki iPhone’larda başka sorunlar da karşımıza çıkmaya başladı. iOS 17.1.1 güncellemesiyle birlikte ortaya çıkan diğer bir problem ise cihazların tamamen donmasına sebep olan, iPhone’ların herhangi bir dokunma işlemine ve tuş basımıma yanıt vermemesine sebep oluyor.

iPhone’larda ortaya çıkan yeni hata, iOS 17 işletim sisteminde yer alan Uygulama Kitaplığı’nda ortaya çıktı. @bibasik7 adlı bir X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı tarafından yapılan paylaşıma göre sorun, iPhone 13 ve iPhone 14 Pro Max modelleri de dahil olmak üzere pek çok cihazı etkiliyor. Aşağıda yer alan videodan da rahatlıkla anlaşılabileceği üzere, Uygulama Kitaplığı ziyaret edildiğinde maalesef herhangi bir dokunmatik işlem gerçekleştirmek mümkün olmuyor.

Here's a video. iPhone 13 mini, iOS 17.1.1.

I've seen other people on X replicate this bug on iPhone 14 & iPhone 15 too. pic.twitter.com/TyyZngUECK

— bibasik7 (@bibasik7) November 16, 2023