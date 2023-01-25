Instagram, 3D avatarları profil fotoğrafınızın yanında gösterecek

Geçtiğimiz yıl kullanıcılara sunulmaya başlanan Instagram avatarları kısa sürede yoğun bir ilgi ile karşılaştı. İlk etapta Snapchat platformunda yer alan Bitmoji avatarlarıyla rekabet etmek üzere piyasaya çıkan bu özellik, sonraki süreçte ise Facebook, WhatsApp ve Messenger gibi diğer Meta uygulamalarına sunuldu. Pek çok kişinin ilgiyle kullandığı bu fonksiyon, şimdi Instagram’da önemli bir yeniliğe kavuştu.

Popüler sosyal medya platformu Instagram, artık kullanıcıların iki adet profil fotoğrafına sahip olmalarını destekliyor. Bunlardan ilki kullanıcıların orijinal profil fotoğrafları olurken; diğeri ise 3D avatar özelliği ile yaratılan görüntüler olacak. Söz konusu yenilik ile birlikte kullanıcılar, profil fotoğraflarını tek bir parmak hareketi ile kaydırarak avatar görüntüsüne dönüştürebilecek.

Instagram avatarları artık ikinci profil fotoğrafı olacak

Instagram’ın yeni avatar özelliği henüz ilk günden büyük bir rağbet gördü. Platformdaki pek çok kullanıcı, şimdiden bu özellikten yararlanmaya başladı. Kullanıcıların özellikten yararlanabilmesi için öncelikle bir avatar görseli oluşturmaları gerektiği belirtildi. Daha sonra ise ikinci profil fotoğrafı olarak kullanılan avatarların etkileşimli bir şekilde aktif hale geleceği aktarıldı.

Yeni Instagram özelliği ile birlikte artık uygulamadaki profil fotoğrafları, tıpkı bir madeni parayı andıracak şekilde bir ön ve arka yüzeye sahip gibi görünecek. Şimdiye kadar kullanıcılar, kişiselleştirilmiş ifadeler ile birlikte kendi avatarlarını bir profil fotoğrafı olarak tanımlama yetkisine sahipti. Fakat kullanıcılar ne yazık ki bunu yalnızca orijinal fotoğrafın yerine koyarak gerçekleştirebiliyorlardı. Şimdi ise şirket, kullanıcıların seçim yapmak zorunda kalmadan her iki görüntüyü de profilinde sergilemesine olanak tanımaya başladı.

New profile pic, who this? Now you can add your avatar to the other side of your pic — and people who visit your profile can flip between the two 🪙 pic.twitter.com/hEyzW4G19W — Instagram (@instagram) January 24, 2023

“Artık avatarınızı resminizin diğer tarafına ekleyebilirsiniz ve profilinizi ziyaret eden kişiler ikisi arasında geçiş yapabilir.”

Instagram, 3D avatarları ikinci profil fotoğrafı yapmak isteyen kullanıcılara yalnızca bir dakikalarını ayırarak bu işlemi gerçekleştirebileceklerini bildiriyor. Bunu gerçekleştirmek isteyen kullanıcıların öncelikle Profil sayfasını ziyaret ederek, akabinde Profilini Düzenle menüsünden bir avatarı, profil resmi olarak seçebileceğinizi ekliyor. Bu sayfa üzerinden kullanıcılar kendi üç boyutlu avatarını oluşturabildiği gibi, aynı zamanda görüntüyü mevcut ifadelerden biriyle süslemenize izin veriyor.

Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra artık profilinizi ziyaret eden herkes, profil fotoğrafınızı yana sürükleyerek kişiselleştirilmiş avatarınızı görüntüleyebilecek. Üç boyutlu görüntü, animasyon formatında ziyaretçilere sunulacak. Ziyaretçiler yeniden orijinal profil fotoğrafınızı görmek istediğinde, tekrar ekranı yana kaydırmaları yeterli olacak.

Meta şirketi son dönemlerde 3D avatar özelliğine yoğunluk vermeye başladı. Bu özelliği her geçen gün geliştirmeye devam eden şirket, söz konusu fonksiyonu şu anda ekosisteminde vazgeçilmez unsurlardan biri haline getirmiş durumda. Yaklaşık bir yıldır bu özellik Instagram, Facebook, Messenger ve WhatsApp’ta yer alıyor. Öte yandan ekip, yeni çıkartma paketleri ile kullanıcıların mevcut avatarlarını daha fazla kişiselleştirmesine katkıda bulunuyor.