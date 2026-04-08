Katlanabilir iPhone prototipi sızdırıldı: Tasarımı nasıl olacak?

Katlanabilir iPhone'un fiziksel bir maket görüntüsü internete sızdırıldı.

Merakla beklenen cihaz, güncel katlanabilir telefonların aksine kapalıyken daha geniş bir yapıda sahip olacak.

Telefon açıldığında kareye yakın devasa bir ekran sunacak.

İlk katlanabilir iPhone’un olası bir prototipi internete sızdırıldı. Merakla beklenen proje ile ilgili bir dizi söylenti ortaya çıkmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son görüntüler, tasarım testlerinde kullanıldığı iddia edilen fiziksel bir modeli bizlere göstererek yeni cihazdan neler bekleyebileceğimize dair ipuçları sunuyor.

Sonny Dickson tarafından paylaşılan görüntüler, iPhone Ultra adı altında raflara geleceği öne sürülen cihazın, mevcut katlanabilir modellerden daha geniş bir tasarıma sahip olacağının sinyallerini veriyor. İşte aksesuar üreticileri tarafından kullanılan ve ilk tasarım doğrulama aşamalarında yer alan iç bileşenleri çıkarılmış ünitenin görüntüleri…

Apple’ın katlanabilir telefonundan ilk görüntüler geldi

Aşağıda yer alan görsellerde, açıldığında daha kare bir en boy oranına sahip geniş bir iç ekranı ortaya çıkaran katlanabilir bir cihaz gösteriliyor. Daha dar modellerin aksine bu format yatay kullanımı vurguluyor. Bu da okuma, çoklu görev ve içerik tüketimi için avantajlı olabilir.

Cihaz kapalı durumdayken geleneksel akıllı telefonlardan daha geniş olup pasaport defteri şeklini andırıyor. İçi boş model ise diğer katlanabilir cihazlardan daha küçük ve geniş görünüyor.

Dışarıdan bakıldığında ise kamera modülü yatay olarak yerleştirilmiş ve arka yüzün büyük bir bölümünü kaplıyor. Bu da alışıldık akıllı telefon estetiğinden uzak, üretkenliğe odaklanmış bir tasarım fikrini pekiştiriyor.

Katlanabilir iPhone’dan neler bekleniyor?

Tasarım alanındaki ilerlemelere rağmen kaynaklar Apple’ın menteşe malzemesi konusunda henüz karar vermediğini ileri sürüyor. Şirketin sıvı metal ve titanyum alaşımları gibi seçenekleri değerlendirdiği iddia ediliyor.

Apple’ın ekran yapısını tehlikeye atmadan çok sayıda katlamaya dayanabilecek bir çözüm aradığı belirtiliyor. Bu da geliştirme sürecini daha karmaşık hale getirecek gibi görünüyor. Bu ekranın Samsung tarafından tedarik edilmesi bekleniyor.

Tüm bunların yanı sıra Apple’ın merakla beklenen yeni modelde 5.400 mAh ile 5.800 mAh arasında kapasiteye sahip bataryaları test ettiği öne sürülüyor. Fakat nihai versiyonda ne kadarlık bir pil kapasitesiyle karşılaşacağımız şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor.