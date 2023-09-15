Huawei GT Watch 4 tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı

Çinli teknoloji devi Huawei yeni akıllı saati Watch GT 4 ile hayranları karşısına çıktı. Son derece şık bir tasarımla gelen saat, iki haftaya kadar dayanıklılık gösteren pil ömrüyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Önemli satış rakamlarına ulaşan Watch GT 3’ün yerini alacak olan cihaz, pek çok ilgi çekici özellikle birlikte sağlık tarafında da kritik iyileştirmeler sunuyor.

Huawei’nin yeni akıllı saati bir moda aksesuarı olarak nitelendiriliyor. İki farklı tasarım seçeneği ile karşımıza çıkan ürün, adeta tüm gözleri üzerine çevirmiş durumda. Bunlardan ilki sağlam bir görünüm adına sekizgen kasalı bir yapıya sahipken, diğeri ise yuvarlak kasalı ve daha ince bir yapıya sahip. Her iki versiyon da klasik bir görünüm taşırken, yine de üzerinde bazı modern dokunuşlara ev sahipliğinde bulunuyor. Peki ya Huawei GT Watch 4’ün özellikleri neler? İşte detaylar…

Huawei GT Watch 4 özellikleri

Sağlık tarafında önemli iyileştirmeler ile karşımıza çıkan Huawei akıllı saati, bir uyku izleme yazılımı olan TruSleep 3.0 hizmetini bünyesinde barındırıyor. Bununla birlikte saatte adet döngüsü takibi özelliği de bulunuyor. Saat bu iki fonksiyonu takip etmek adına aynı donanımdan yararlanıyor. Böylelikle ürün çok yönlü bir hizmet veriyor.

Şimdilik ne yazık ki Huawei Watch GT 4 işletim sistemi ile ilgili herhangi bir detay paylaşılmış değil. Şirket yalnızca cihazda yeni bir Launcher yer alacağından söz ediyor. Bununla alakalı olarak ortaya çıkan ilk bilgiler, saatin iOS ve Android işletim sistemi ile uyumlu olacağını, arama yapmanıza ve mesaj almanıza izin vereceğini, aynı zamanda üçüncü taraf uygulamalara kolay bir şekilde erişmenize olanak sağlayacağını gösteriyor.

Huawei Watch GT 4’ün en az Android 8.0 ve iOS 13.0 işletim sistemlerini çalıştıran cihazlar ile uyumlu bir şekilde çalıştıracağı söyleniyor. 41 mm ve 46 mm paslanmaz çelik seçenekleriyle gelen ürün, bataryasıyla da dikkat topluyor. Kısa bir süre önce tanıtılan Apple Watch Series 9 yalnızca bir günlük bir pil performansını desteklerken, Watch GT 4 ise iki haftaya kadar kullanım garantisi sunuyor.

Huawei GT Watch 4 fiyatı

Huawei’nin yeni akıllı saati şirketin resmi internet sitesi üzerinden ön siparişe açılmış durumda. Cihazın 46 mm’lik seçeneğinin fiyatı 6 bin 999 TL’den raflarda yer alırken, 41 mm’lik sürüm ise 7 bin 499 TL’den alıcılara hitap ediyor.

Bununla birlikte şirket, online mağazadan sipariş gerçekleştiren tüketicilere 500 TL sepet indirimi, 1 yıl uzatılmış garanti ve son olarak ücretsiz bir kayış hediye ediyor.