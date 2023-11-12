GTA 6, GTA Online oyuncularını hayal kırıklığına uğratabilir

Grand Theft Auto serisi çok yakında GTA 6 oyunu ile genişleyecek. Heyecanla beklenen oyun, yaklaşık 10 yıl önce piyasaya çıkan GTA 5’ten çok daha büyük bir harita, daha iyi grafikler ve daha sürükleyici bir deneyim vaat ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilk GTA 6 fragmanının Aralık ayında yayınlanacağı açıklanırken, şimdi ise Grand Theft Auto VI’nın gelmesiyle beraber GTA Online kullanıcılarını endişelendiren o problem gün yüzüne çıkıyor.

Pek çok GTA Online oyuncusu, GTA 6 ile birlikte çevrimiçi versiyonun nasıl devam edeceğini oldukça merak ediyordu. Kullanıcıların yeni oyunla birlikte sıfırdan bir başlangıç yapıp yapmayacakları büyük bir tartışma konusu olurken, ortaya çıkan son iddialar oyuncuları büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

GTA 6 ile birlikte tüm GTA Online oyuncuları yeniden başlayacak

Rockstar Games ile ilgili vermiş olduğu isabetli tahminler ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran Rockstar Universe tarafından paylaşılan son iddialara göre GTA 6’nın çıkmasıyla beraber GTA Online oyuncuları, çevrimiçi oyuna yeniden bir başlangıç yapmak zorunda kalacak. Oyuncuların GTA Online’daki rütbelerinin mevcut sürümden yeni versiyona taşınmayacağı ifade ediliyor.

Tüm oyuncular için yeni bir başlangıç yapılacağı öne sürülen GTA Online, iddialara göre yine de bazı sevilen araçlarını korumaya devam edecek. Bilindiği üzere Rockstar Games, bu yılın Ağustos ayında GTA Online’ın en büyük çevrimiçi rol yapma toplulukları arasında yer alan FiveM ve RedM’nin arkasında bulunan Cfx.re ekibini satın almıştı. FiveM’in GTA 6’da yer alıp almayacağı merak edilirken, Rockstar Universe akıllardaki soru işaretini gideriyor. İddialara göre GTA 6 ile birlikte şirket FiveM’e ev sahipliği yapmayı sürdürecek.

Ortaya çıkan bu iddialar, elbette ki şimdilik yalnızca birer iddiadan ibaret. Rockstar Games henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak Aralık ayında yayınlanacak olan GTA 6 fragmanı ile birlikte şirketin oyunla alakalı daha fazla ayrıntı paylaşması bekleniyor.

GTA 6’nın çıkışıyla birlikte GTA Online’ın yeniden başlatılması, şirket için pek çok avantaj sağlayacak. Bu sayede Rockstar Games tek oyunculu mod ile ilgilenmeyen oyunculara da yeni oyunu satmayı başaracak. Öte yandan stüdyo, Online modun arkasındaki teknolojiyi güçlendirme imkanı da elde edecek. Fakat yine de GTA Online’da aktif bir şekilde vakit geçiren milyonlarca kullanıcının bu gelişme karşısında büyük bir tepki göstereceği tahmin ediliyor.