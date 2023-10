Google Pixel 8 Pro ekranı ile ilgili can sıkan hata

Teknoloji devi Google geçtiğimiz haftalarda yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri ile karşımıza çıktı. Pixel 8 ve 8 Pro modellerinden oluşan seri, Tensor G3 çipi ile donatılmış yüksek performans vaadiyle kısa sürede tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. 50 MP ana kamera ile gelen ve 256 GB’a kadar depolama imkanı sunan modeller, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle tüketicilerin gözlerini üzerine çekiyor.

Ancak ne yazık ki ortaya çıkan son raporlar, serinin ‘Pro’ modeli ilgili beklentileri maalesef gölgeliyor. Sosyal medyada ekranı üzerinde yer alan can sıkıcı bir hata nedeniyle gündeme gelen Google Pixel 8 Pro, Always On Display modunda ilginç bir problem barındırıyor.

Google Pixel 8 Pro ekranında renk değişimi hatası

Sosyal medya aracılığıyla bazı kullanıcıların paylaşmış olduğu raporlarda, Google Pixel 8 Pro’nun Always On Display modunda, ekranın köşelerinde tuhaf bir renk değişimi ortaya çıkaran bir hata bulunuyor. 9to5Google’ın haberine göre bazı durumlarda metin varsayılan beyaz renkten pembeye ya da sarıya dönüşüyor. Tüm bunların en çok merak edilen noktası ise bu sorunun ekranın tamamını etkilememesi ve hatanın yalnızca Always On Display modunda mevcut olması olarak görülüyor.

Google Pixel 8 Pro ekranı ile ilgili bu can sıkıcı hata, internet dünyasında da oldukça tartışılan bir konu haline geldi. Kullanıcılar bu renk değişiminin yalnızca düşük ışıklı ortamlarda fark edildiğini dile getirerek problemin sensörlerden de kaynaklanabileceğini öne sürüyor. Fakat şimdilik ne yazık ki şirketten konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Şu ana kadar konu hakkında bir yorum yapmak istemeyen Google, iddialara göre sorunun incelenmesi için yazılım ekiplerini bilgilendirdi. İlerleyen haftalarda şirketin bir yazılım güncellemesi vasıtasıyla söz konusu hatayı çözeceği tahmin ediliyor.

Problem donanımsal olabilir

Meydana gelen hatanın kaynağı şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor. Bazı kullanıcılar bu hatanın basit bir güncelleme ile çözülebileceğini iddia etse de bazıları ise bunun bir donanım arızası sonucu olabileceğine inanıyor. Bunun nedeni ise sorunun yalnızca Android 14’te değil, işletim sisteminin beta sürümünde de meydana gelmesi olarak belirtiliyor.

Son olarak bu problemin yalnızca Google Pixel 8 Pro’da görüldüğünü, standart Pixel 8’de bu tip bir hatanın yer almadığını belirtmekte fayda var.