Google Pixel 10 kılıfı sızdı: Cihazın tasarımı ortaya çıktı

Google Pixel 10'un kılıf tasarımı internete sızdı.

Sızan kılıflar, cihazın nasıl bir görünüme sahip olacağının ipuçlarını ortaya koyuyor.

Google önümüzdeki yıl yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesiyle karşımıza çıkacak. Pixel 9 serisinin yerini alacak olan Pixel 10 serisi, üst düzey teknik özellikleri ile adından söz ettirecek. Cihaz aynı zamanda tasarımıyla da selefine göre bazı farklılıklar ortaya koyacak.

Sonny Dickson tarafından paylaşılan görüntüler, Google’ın bir sonraki amiral gemisi modeli olan Pixel 10 cihazının tasarımı hakkında önemli ipuçları sunuyor. Cihazın Pixel 9’a benzer bir görünüme sahip olacağı anlaşılıyor. İşte detaylar…

Google Pixel 10 tasarımı nasıl olacak?

Sızdırılan Pixel 10 kılıf görselleri, cihazın arkasındaki kamera çubuğunun karakteristik tasarımını ve yuvarlatılmış köşelerini korumaya devam edeceğini bizlere gösteriyor.

Şirketin bu kararı, giderek daha fazla kullanıcı kazanan Pixel serisinin görsel kimliğini pekiştirmeyi amaçladığını bizlere yansıtıyor. Cihazın internete sızan kılıfını aşağıdan inceleyebilirsiniz:

PhoneArena’nın haberine göre Google Pixel 10’un en büyük yeniliği ise kod adı “laguna” olan Tensor G5 işlemcinin piyasaya sürülmesiyle içeride gerçekleşecek. Bu yeni çip, tamamen Google tarafından geliştirilen ilk Tensor işlemci olacak.

Üst düzey bir performansa kapı aralayacak olan yeni işlemci, Apple’ın iPhone 16 serisi için A18 ve A18 Pro işlemcilerinde kullanacağı teknolojinin aynısı olan 3 nanometrelik ikinci nesil N3E üretim süreci kullanılarak TSMC tarafından üretilecek.

Pixel 10 serisi üç modelden oluşacak

Teknoloji devi Google, 2025 yılı için Pixel 10 serisinde üç farklı versiyon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu cihazlar temel model, Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro XL olarak karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

Bilindiği üzere şirket, ilk kez Pixel serisini hayata geçirdiği dönem iki modelle karşımıza çıkmıştı. 2016 yılında piyasaya çıkan 5 inç ekranlı Pixel ve 5,5 inç ekranlı Pixel XL ile başlayan yolculuk, artık daha hızlı büyüyen bir ürün portföyüne dönüşmüş durumda.

Pixel 9 ailesi beklentileri karşıladı

Geçtiğimiz aylarda piyasaya sunulan Pixel 9 serisinin satış rakamları şirketi oldukça tatmin etti. Google, Pixel serisinin tarihindeki en iyi çeyreği kaydetti. Ortaya çıkan veriler, Pixel 9’un Amerika Birleşik Devletleri’nde Apple’dan pazar payı almayı bile başardığını gösteriyor.

iPhone’un ABD’deki pazar payı Eylül ayı başında düşmeye başladı. Bu düşüş Ekim ayı başına kadar devam etti. Aynı dönemde Pixel modellerinin Kuzey Amerika pazarındaki varlığı önemli ölçüde artış gösterdi.

Dikkate değer büyümeye rağmen Google’ın Apple ve Samsung’un satış rakamlarına yaklaşması için hala önünde uzun bir yol var gibi görünüyor. Yine de Pixel 9 serisinin marka için bir dönüm noktası olduğunu ve Pixel 10 ailesinin de bu yükselişi sürdürmeye aday göründüğünü ekleyelim.