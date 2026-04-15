Google, macOS için özel Gemini uygulamasını yayınladı

Google, popüler yapay zeka asistanı Gemini'ı tamamen yerel bir Mac uygulaması olarak ücretsiz erişime açtı.

Klavye kısayolları ve sistem entegrasyonuyla öne çıkan yeni sürüm, macOS platformunu uygulamanın ilk masaüstü evi haline getirdi.

Aynı zamanda Google Gemini yakında tanıtılacak gelişmiş Siri ve Apple Intelligence özelliklerine de güç verecek.

ABD’li teknoloji devi Google, yapay zeka destekli sohbet robotu Gemini için bağımsız Mac uygulamasını kullanıma sundu. Böylelikle macOS işletim sistemi, Gemini’ın masaüstü sürümüne ev sahipliği yapan ilk platform ünvanını kazandı.

Şu ana kadar Mac bilgisayarlarda Gemini servisine yalnızca Google Chrome gibi web tarayıcılar üzerinden ulaşılabiliyordu. Tamamen Swift diliyle yerel bir Apple platformu yazılımı olarak geliştirilen yeni sürüm ise kullanıcılara çok daha akıcı bir deneyim vadediyor.

Gemini Mac uygulamasına kısayollarla anında erişim sunuluyor

9to5Mac’in haberine göre yepyeni uygulama Option + Space tuş kombinasyonuyla anında çalışan mini sohbet penceresini hayatımıza sokuyor. Option + Shift + Space kısayolu ise tam ekran sohbet deneyimini başlatıyor. Ayarlar bölümünden bu kısayolları dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz.

Bununla birlikte kullanıcılar isterlerse bilgisayarın ekranını paylaşarak yapay zekaya daha fazla içerik sunabiliyor. Menü çubuğuna eklenen ikon veya Dock üzerinden de yazılıma tek tıkla ulaşmak mümkün oluyor.

Yeni özellikler de yolda

Google’ın paylaştığı bilgilere göre, uygulama üzerinden tarayıcıya ihtiyaç duymadan hızlı cevaplar alabilir, e-posta taslakları hazırlayabilir veya uzun belgeleri saniyeler içinde özetleyebilirsiniz. Ayrıca kod yazma, hata ayıklama ve görsel analiz etme gibi işlevler de sunuluyor.

Geliştirici şirket, yakın zamanda platforma daha fazla yenilik ekleneceğinin müjdesini verdi. Tamamen ücretsiz sunulan yazılımı kullanabilmek için cihazınızda en az macOS 15 Sequoia işletim sisteminin yüklü olması gerektiğini de belirtmekte fayda var.

Siri ve Apple Intelligence gücünü Gemini’dan alacak

Google Gemini, Apple kullanıcılarının hayatında sadece bağımsız bir program olmakla sınırlı kalmayacak. Yapay zeka modeli önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek iOS 27 ve macOS 27 ile birlikte geliştirilmiş Siri ve Apple Intelligence özelliklerine güç verecek. Detayların 8 Haziran’da başlayacak olan WWDC 2026 etkinliğinde paylaşılması bekleniyor.

Apple, geçtiğimiz yılın Mart ayında kişiselleştirilmiş Siri projesini ertelediğini duyurmuştu. Ardından 12 Ocak 2026 tarihinde Google ile iş birliğine imza atılarak yeni nesil Apple Foundation modellerinin Gemini altyapısına dayanacağı açıklandı. Apple Intelligence’ın ise şirketin gizlilik standartlarını koruyarak Apple cihazlarında ve Özel Bulut Bilişim sisteminde çalışmaya devam edeceği vurgulandı.

Yeni sistemin bir parçası olarak iPhone, iPad ve Mac cihazları için yepyeni bir bağımsız Siri uygulamasının da tanıtılması öngörülüyor.