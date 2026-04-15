Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji Yapay Zeka

    Google, macOS için özel Gemini uygulamasını yayınladı

    Yapay zeka platformu Google Gemini, klavye kısayolları ve sisteme entegre yapısıyla macOS kullanıcılarının erişimine açıldı.
    • Google, popüler yapay zeka asistanı Gemini'ı tamamen yerel bir Mac uygulaması olarak ücretsiz erişime açtı.
    • Klavye kısayolları ve sistem entegrasyonuyla öne çıkan yeni sürüm, macOS platformunu uygulamanın ilk masaüstü evi haline getirdi.
    • Aynı zamanda Google Gemini yakında tanıtılacak gelişmiş Siri ve Apple Intelligence özelliklerine de güç verecek.

    ABD’li teknoloji devi Google, yapay zeka destekli sohbet robotu Gemini için bağımsız Mac uygulamasını kullanıma sundu. Böylelikle macOS işletim sistemi, Gemini’ın masaüstü sürümüne ev sahipliği yapan ilk platform ünvanını kazandı.

    Şu ana kadar Mac bilgisayarlarda Gemini servisine yalnızca Google Chrome gibi web tarayıcılar üzerinden ulaşılabiliyordu. Tamamen Swift diliyle yerel bir Apple platformu yazılımı olarak geliştirilen yeni sürüm ise kullanıcılara çok daha akıcı bir deneyim vadediyor.

    Gemini Mac uygulamasına kısayollarla anında erişim sunuluyor

    9to5Mac’in haberine göre yepyeni uygulama Option + Space tuş kombinasyonuyla anında çalışan mini sohbet penceresini hayatımıza sokuyor. Option + Shift + Space kısayolu ise tam ekran sohbet deneyimini başlatıyor. Ayarlar bölümünden bu kısayolları dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz.

    Bununla birlikte kullanıcılar isterlerse bilgisayarın ekranını paylaşarak yapay zekaya daha fazla içerik sunabiliyor. Menü çubuğuna eklenen ikon veya Dock üzerinden de yazılıma tek tıkla ulaşmak mümkün oluyor.

    Gemini uygulaması macOS işletim sisteminde kullanıma sunuldu. Kaynak: Google

    Yeni özellikler de yolda

    Google’ın paylaştığı bilgilere göre, uygulama üzerinden tarayıcıya ihtiyaç duymadan hızlı cevaplar alabilir, e-posta taslakları hazırlayabilir veya uzun belgeleri saniyeler içinde özetleyebilirsiniz. Ayrıca kod yazma, hata ayıklama ve görsel analiz etme gibi işlevler de sunuluyor.

    Geliştirici şirket, yakın zamanda platforma daha fazla yenilik ekleneceğinin müjdesini verdi. Tamamen ücretsiz sunulan yazılımı kullanabilmek için cihazınızda en az macOS 15 Sequoia işletim sisteminin yüklü olması gerektiğini de belirtmekte fayda var.

    Gemini macOS uygulamasında ekran paylaşımı yapılabiliyor. Kaynak: Google

    Siri ve Apple Intelligence gücünü Gemini’dan alacak

    Google Gemini, Apple kullanıcılarının hayatında sadece bağımsız bir program olmakla sınırlı kalmayacak. Yapay zeka modeli önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek iOS 27 ve macOS 27 ile birlikte geliştirilmiş Siri ve Apple Intelligence özelliklerine güç verecek. Detayların 8 Haziran’da başlayacak olan WWDC 2026 etkinliğinde paylaşılması bekleniyor.

    iPhone, iPad ve Mac’ler için yapay zeka hizmeti: Apple Intelligence nedir?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Apple, geçtiğimiz yılın Mart ayında kişiselleştirilmiş Siri projesini ertelediğini duyurmuştu. Ardından 12 Ocak 2026 tarihinde Google ile iş birliğine imza atılarak yeni nesil Apple Foundation modellerinin Gemini altyapısına dayanacağı açıklandı. Apple Intelligence’ın ise şirketin gizlilik standartlarını koruyarak Apple cihazlarında ve Özel Bulut Bilişim sisteminde çalışmaya devam edeceği vurgulandı.

    Yeni sistemin bir parçası olarak iPhone, iPad ve Mac cihazları için yepyeni bir bağımsız Siri uygulamasının da tanıtılması öngörülüyor.

    Ömer Faruk Doğan

    Ömer Faruk, en büyük ilgi alanı olan teknoloji tutkusunu, sadece bir tüketici değil, aynı zamanda içerik üreticisi olarak da devam ettiriyor. Şu ana kadar birçok teknoloji sitesinde editörlük yaptı ve içeriklerini Webmasto okuyucularıyla buluşturuyor.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    [email protected]

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.