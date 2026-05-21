Google AI Studio ile artık herkes Android uygulaması üretebilecek

Google I/O 2026 etkinliğinde Google AI Studio için gelen büyük güncelleme duyuruldu.

AI Studio üzerinden artık yalnızca yazılı talimatlarla sıfırdan yerel Android uygulamaları üretmek mümkün hale geliyor.

Yapay zeka modern standartlara uygun, Kotlin tabanlı ve Jetpack Compose mimarisine sahip prodüksiyon kalitesinde kod yapıları üretiyor.

Geliştirici platformu Google AI Studio devrimsel bir güncelleme ile artık herkesin kolaylıkla Android uygulaması geliştirip yayınlayabilmesine olanak tanıyor. Bu sayede yüksek performansa sahip bilgisayarlar, devasa SDK indirmeleri, karışık kurulum işlemleri ve yerel ortam yapılandırmaları tamamen geçmişte kalacak gibi görünüyor.

Google I/O 2026 etkinliğinde duyurulan bu önemli gelişme, programlama konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmayan kullanıcıların bile hızlı prototipler üretmelerine imkan tanıyacak. Üstelik tüm bu işlemler yalnızca günlük sohbet dilinde, doğal prompt’larla gerçekleştirilebilecek.

Tarayıcıdan Kotlin tabanlı uygulama geliştirmek mümkün oldu

Google, AI Studio’ya metin açıklamalarından yerel Android uygulamaları oluşturma özelliğini ekledi. Hizmet otomatik olarak Kotlin kodu üretiyor ve arayüz için Jetpack Compose kullanıyor. Şirket, kullanıcıların artık Android Studio, SDK’lar veya ek kütüphaneler yüklemeden Android uygulaması oluşturabileceğini söylüyor. Tüm geliştirme işlemleri doğrudan tarayıcıda gerçekleşiyor.

Google AI Studio ayrıca uygulamaları test etmek için yerleşik bir Android Emülatörüne de sahip oldu. Kullanıcılar artık yerel bir geliştirme ortamına ihtiyaç duymadan uygulamalarını çalıştırabilecek, test edebilecek ve dilediği gibi düzenleyebilecek.

Google, entegre Android Debug Bridge’i kullanarak oluşturduğunuz uygulamaları USB üzerinden bir Android akıllı telefona anında yüklemenize olanak tanıyor. AI Studio ayrıca Google Play Console aracılığıyla derlemeleri Google Play’in dahili test yoluna yayınlamayı da desteklemeye başlıyor.

Uygulama oluşturulduktan sonra proje Android Studio ya da diğer IDE’lerde daha fazla çalışma için ZIP arşivine veya GitHub’a aktarılabilecek. Şirket ayrıca Firebase, Firestore, Firebase Auth ve Google Play test kullanıcılarını doğrudan AI Studio’dan yönetmeye yönelik araçlar için gelecekteki desteği de açıkladı.

Google, bu hizmetin basit yardımcı programlar, Gemini API’sine sahip uygulamalar ve GPS, Bluetooth, NFC ve kamera dahil olmak üzere Android donanım özelliklerine erişim sağlayan uygulamalar oluşturmak için uygun olduğunu vurguluyor.