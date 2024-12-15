Google Chat için otomatik çeviri özelliği yolda

Google Chat, dil sınırlarını ortadan kaldıran yeni özelliğini duyurdu.

Platform otomatik çeviri özelliğini kullanıcıların erişimine sundu.

Kademeli olarak dağıtılan yeni özellik, Ocak 2025'in sonuna kadar herkes tarafından erişilebilecek.

Google Workspace hizmeti şu anda Google Takvim, Drive, Sunumlar, Belgeler, Meet, Gmail ve Google Chat dahil olmak üzere eksiksiz bir üretkenlik araçları paketi ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Gmail’e entegre edilen ve tek başına bir uygulama olarak da kullanılabilen mesajlaşma platformu Google Chat, uluslararası ekipler arasındaki iletişimde devrim yaratacak yeni bir özellik geliştirdi.

Ortaya çıkan son bilgilere göre Google Chat çok yakında kullanıcı deneyimini üst düzey bir noktaya çıkaracak yepyeni bir işlev olan otomatik çeviri özelliğini sunuyor. Şimdiden bazı kullanıcıları oldukça heyecanlandıran bu yenilikle alakalı tüm merak edilen detaylar belli oldu.

Ocak 2025’in sonuna kadar herkes kullanabilecek

Seneler içinde büyük bir evrim geçiren Google Chat (eski adıyla Google Hangouts) platformu G Suite hizmetinin bir parçası olarak Slack ve Microsoft Teams rakibi bir sohbet deneyimi sunuyor. Google Meet ile birlikte Hangouts’un yerini alan hizmet şimdi önemli bir yenilik ile rakiplerine karşı önemli bir artı puan topluyor.

Google Meet otomatik çeviri özelliği ile birlikte farklı ülkelerden insanlarla çalışanlar için son derece kullanışlı bir işlev sunuyor. Yeni makine çevirisi fonksiyonu kullanıcılara kademeli olarak dağıtılmaya başlandı. Şirketten gelen bilgilere göre bu özellik Ocak 2025’in sonuna kadar tüm kullanıcıların erişimine açılacak.

Google Chat otomatik çeviri özelliği nasıl kullanılır?

İlk kez Google Cloud Next 2024’te duyurulan bu özellik, 120’den fazla dildeki mesajları otomatik olarak algılayabiliyor ve bunları Google hizmetleri içinde kullanıcının tercih ettiği dile çevirebiliyor. Mesajları kopyalayıp Google Translate gibi harici bir çevirmene yapıştırmak gibi zahmetli bir yöntem artık tamamen geride kalıyor.

Gizmodo’nun haberine göre platform bu süreci tamamen otomatik bir hale getiriyor. Oldukça kolay bir şekilde çevrilmiş mesajı göreceğimiz, fakat yine de basit bir tıklamayla orijinal mesajı da görüntüleme imkanına sahip olacağımız ifade ediliyor.

Ancak bu noktada yeni özelliğin varsayılan olarak etkin olmayacağını hatırlatalım. Bu özelliği aktif hale getirmek için Ayarlar > Otomatik Çeviriler bölümüne gitmeniz gerekecek. Google Chat’i Gmail üzerinden kullanıyorsanız, Ayarlar > Tüm Ayarları Görüntüle > Sohbet ve Tanışma > Sohbet Ayarlarını Yönet > Otomatik Çeviriler adımlarını izlemeniz yeterli olacak.

İlk etapta çevrilen mesaj yalnızca sizin tarafınızdan görülebilecek. Teknoloji devi Google yine de makine çevirisinin daha kısa olan mesajlarda ya da orijinal dilin net olmadığı durumlarda düzgün çalışmayabileceğini vurguluyor.

Şimdiden büyük bir beğeni toplayan bu yeni özellik, Gemini Business ve Enterprise eklentilerine ya da AI Meetings and Messaging’e sahip Google Workspace kullanıcıları tarafından erişilebiliyor. Dil engellerini ortadan kaldırmayı vaat eden otomatik çeviri işlevi son derece olumlu geri dönüşlerle karşılanıyor.