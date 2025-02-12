Giriş seviyesi HMD Aura 2 sudan ucuz fiyatıyla piyasaya çıktı

HMD Aura 2 teknik özellikleri ve satış fiyatı resmen duyuruldu.

Yeni giriş seviyesi telefon, 6,2 inçlik ekranı ve 5.000 mAh pil kapasitesiyle ideal bir mobil deneyim vaat ediyor.

Bütçe dostu fiyatlarla gelen cihazda 13 MP tekli kamera yer alırken, modelin Android 14 Go Edition işletim sistemiyle çalıştığı belirtiliyor.

Giriş seviyesi akıllı telefon modeli HMD Aura 2 resmi olarak tanıtıldı. Bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olan cihaz, yakın zamanda Geekbench veritabanında test edilirken görüntülendikten sonra şimdi resmiyet kazandı. Cihazın merak edilen tüm ayrıntıları duyuruldu.

HMD’nin yeni telefonu uygun fiyatlı yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Şık bir tasarıma ev sahipliği yapan model, Midnight Black ve Icy Blue renk seçenekleriyle piyasaya sunuldu. İşte HMD Aura 2’nin özellikleri ve fiyatı…

HMD Aura 2 özellikleri

Ekran: 6,52 inç IPS LCD panel, HD çözünürlük kalitesi ve 60 Hz yenileme hızı

6,52 inç IPS LCD panel, HD çözünürlük kalitesi ve 60 Hz yenileme hızı RAM kapasitesi: 4 GB RAM

4 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama / microSD ile genişletilebilir hafıza desteği

256 GB dahili depolama / microSD ile genişletilebilir hafıza desteği Arka kamera: 13 MP ana kamera

13 MP ana kamera Ön kamera: 5 MP selfie kamerası

5 MP selfie kamerası Batarya kapasitesi: 5.000 mAh pil ve 10W şarj desteği

5.000 mAh pil ve 10W şarj desteği İşletim sistemi: Android 14 Go Edition

Android 14 Go Edition Sertifika: IP54 (toz ve suya dayanıklılık)

Yeni HMD telefonu giriş seviyesi bir akıllı telefondan beklenilebileceği gibi 4 GB RAM kapasitesi ve 256 GB dahili depolama alanıyla eşleştiriliyor. Bununla birlikte daha fazla depolamaya ihtiyaç duyan kullanıcılar için microSD kart girişi desteğine yer veriliyor.

GSMArena’nın haberine göre HMD Aura 2 modelinde 6,2 inçlik IPS LCD ekran yer alıyor. Bu ekranda aynı zamanda HD çözünürlük kalitesi ve 60 Hz yenileme hızı destekleri bulunuyor. Ayrıca ekranın maksimum 460 nit parlaklık değerine sahip olduğu ekleniyor.

İşlemci tarafında ise telefon Unisoc SC9863A yonga setiyle donatılıyor. Mütevazı bir kameraya sahip olan telefon, arkada tekli bir lens ile geliyor. Cihazda 13 MP ana kamera ve 5 MP selfie kamerası yer alıyor.

HMD Aura 2 modelinin yan tarafında ses tuşları ve parmak izi okuyucusu ile sade bir deneyim sunuluyor. Cihazın 5.000 mAh’lik sağlam bir batarya kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor. Uzun ömürlü bir pil ömrü vaat eden cihazda 10 W şarj desteği bulunuyor.

HMD Aura 2 fiyatı

HMD’nin yeni akıllı telefon modeli Midnight Black ve Icy Blue renk seçenekleriyle 13 Mart tarihinde 169 Avustralya doları fiyat etiketiyle piyasaya çıkıyor. Bu rakamlar yaklaşık 4 bin TL’ye tekabül ediyor.