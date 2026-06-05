Gemini Go, giriş seviyesi telefonlar için yapay zeka desteği getiriyor

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Google, düşük donanımlı telefonlar için geliştirilen Android Go Edition platformuna Gemini Go yapay zeka asistanını getirdi.

En az 2 GB RAM kapasitesine sahip cihazlarda çalışacak olan sistem, eskiyen Google Assistant Go uygulamasının yerini alacak.

Kademeli olarak kullanıma sunulan güncellenmiş servisin tüm uygun cihazlara ulaşmasının birkaç hafta sürebileceği belirtildi.

Teknoloji devi Google, giriş seviyesi akıllı telefon kullanıcılarını sevindirecek önemli bir adım attı. Az depolama, sınırlı bellek ve düşük işlemci gücüne sahip cihazlar için optimize edilen Android Go Edition platformuna Gemini Go yapay zeka desteği geliyor.

Google’ın Yardım sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre şirket, en az 2 GB RAM kapasitesine sahip akıllı telefonlar için özel olarak geliştirilen Gemini Go sürümünü resmi olarak duyurdu. Neredeyse sahip olduğu bütün uygulamaların “Go” versiyonlarını çıkaran firma, son olarak Gemini için de kolları sıvamış durumda.

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Gemini Go ile düşük donanımlı telefonlara yapay zeka geliyor

Android 13 Go Edition sürümünden itibaren cihazlar için zorunlu kılınan 2 GB RAM sınırı, piyasada şartları karşılayan çok sayıda telefonun bulunmasını sağlıyor.

Google tarafından paylaşılan bilgilerde, yeni yapay zeka aracının düşük depolama alanına sahip cihazlarda bile kullanıcıların bağlantıda kalmasına ve işlerini kolayca halletmesine yardımcı olmak amacıyla sadeleştirilmiş bir yapıyla tasarlandığı belirtildi. Böylelikle bütçe dostu telefon segmentinde yapay zeka deneyiminin yaygınlaşması hedefleniyor.

Google Assistant Go yerini yeni modele bırakıyor

Geliştirilen yeni sürüm, eskiyen Google Assistant Go uygulamasının görevini devralacak ve direkt olarak Google Arama uygulaması üzerinden hizmet verecek. Kullanıcılar, desteklenen cihazlarda ana ekran düğmesine veya güç tuşuna basılı tutarak Gemini Go ile hızlıca sohbet etmeye başlayabilecek.

Aramalar yapabilen, mesaj gönderebilen, harita üzerinden varış sürelerini kontrol eden ve elektrikli araç şarj istasyonları ile restoranları bulabilen sistem; alarm kurma, takvim etkinlikleri oluşturma ve medya oynatma gibi temel görevleri de başarıyla yerine getiriyor. Ayrıca sohbetlere daha fazla bağlam kazandırmak amacıyla doküman, fotoğraf ve diğer dosyaların uygulamaya yüklenmesine de izin veriliyor.

Kademeli dağıtım süreci başladı

Yapay zeka asistanının dağıtımına küresel ölçekte başlandığı aktarıldı. Ancak arama motoru devinin geleneksel kademeli güncelleme politikasını göz önünde bulundurursak, süreç epey bir zaman alacak gibi duruyor. Şartları sağlayan bir cihaza sahip olan kullanıcıların, ilgili güncellemeyi ana ekranlarında görebilmesi için birkaç hafta beklemesi gerekebilir.

Kullanıcılar, Gemini Go ile birlikte şu işlemleri yapabilecek:

İletişimde kalın: Gemini’dan kişilerinizle görüşmesini veya mesaj atmasını isteyin.

Gemini’dan kişilerinizle görüşmesini veya mesaj atmasını isteyin. Yerel bilgileri bulun: İşe gitme sürenizi kontrol edin veya Salı günü öğle yemeği için açık olan ve yakınında elektrikli araç şarj istasyonu bulunan bir ramen restoranı bulun.

İşe gitme sürenizi kontrol edin veya Salı günü öğle yemeği için açık olan ve yakınında elektrikli araç şarj istasyonu bulunan bir ramen restoranı bulun. Gününüzü planlayın: Gemini’dan alarm kurmasını veya takvim etkinliği oluşturmasını isteyin.

Gemini’dan alarm kurmasını veya takvim etkinliği oluşturmasını isteyin. Dosya yükleyin: Sohbetlerinize daha fazla bağlam eklemek için belgeler, fotoğraflar ve diğer dosyaları yükleyin.

Sohbetlerinize daha fazla bağlam eklemek için belgeler, fotoğraflar ve diğer dosyaları yükleyin. Medya oynatın: Gemini’dan ruh halinize veya aktivitenize göre müzik çalmasını isteyin, örneğin “Pop parti şarkıları çal!”