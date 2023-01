Futbol efsanesi Pele, FIFA 23 Ultimate Team’de onurlandırıldı

Brezilyalı efsane futbolcu Pele (Edson Arantes do Nascimento) 29 Aralık’ta 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Profesyonel futbol kariyeri boyunca Santos ve New York Cosmos takımlarının formasını giyen yıldız, tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında kabul ediliyor. 1279 gole imzasını atan isim, Gusinnes Dünya Rekorları’na adını altın harflerle kazıdı ve Diego Maradona ile birlikte FIFA Yüzyılın Oyuncusu ödülüne layık görüldü. 14 yıllık Brezilya milli takımında tam üç kez Dünya Kupası kazanan efsanevi sporcu, hastalığına yenik düşerek milyonları yasa boğdu.

Kasım ayı sonlarında solunum yolu enfeksiyonu ve kolon kanseri hastalıkları yüzünden Brezilya’nın Sao Paulo kentinde hastaneye kaldırılan Pele, çoklu organ yetmezliği ve bağırsak kanseri hastalıklarına yenik düşerek hayatını kaybetti. Tüm dünyada çeşitli etkinliklerle görkemli bir şekilde anılan Brezilyalı yıldız, popüler futbol simülasyonu oyunu FIFA 23’te de unutulmadı. Electronic Arts’a bağlı olarak faaliyet gösteren EA Sports, unutulmaz futbolcuyu duygusal bir şekilde onurlandırdı.

Pele hatırası, tüm FIFA 23 oyuncularına hediye edildi

2014 yılından bu yana FIFA oyunlarında ‘ikon kartı’ olarak yer alan ünlü futbolcu Pele, her zaman oyundaki en yüksek puanlı istatistiklere sahip isimlerden biri olarak karşımıza çıktı. Ancak bu yıl Pele’nin puanı 99 olarak maksimuma ulaştırıldı. Sanal dünyada da yeri doldurulmayacak bir statü kazanan unutulmaz forvet, her FIFA Ultimate Team oyuncusunun hayali olarak öne çıkan isimlerden biri oldu.

99 puanlı Pele ikon kartının yanı sıra efsane futbolcu, ölümünün ardından da Electronic Arts tarafından unutulmayarak duygu dolu bir açılış mesajında karşımıza çıktı. Bugün itibariyle oyuna giren tüm kullanıcılar, EA’nın şu notuyla karşılaşmaya başladı: “Dünyanın dört bir yanındaki hayranlara nesiller boyu ilham veren gerçek bir futbol ikonu olan Pele’nin ölümünü öğrenmek bizi mahvetti. Onun inanılmaz mirasını ve öncü kariyerini kutlamak için FUT takımınıza bir Pele aksesuarı eklendi. Teşekkür ederiz, Pele: The King of the World’s Game…”

Electronic Arts, tüm FIFA 23 oyuncularının Ultimate Team takımları için özel bir hediye sunmaya başladı. Brezilya’nın İtalya’yı finalde mağlup ettiği ve kupayı kaldırma başarısına sahip olduğu 1970 Dünya Kupası şampiyonluğu sırasında sevilen Pele’nin ikonik bir görüntüsü, kale arkası stadyum aksesuarı olarak kullanılmak üzere dağıtılmaya başlandı.

FIFA 23 sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5 6600k / AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i5 6600k / AMD Ryzen 5 1600 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 570

: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 570 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri: