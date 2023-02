Elon Musk, Kahramanmaraş depremi için Türkiye’ye Starlink uydusu gönderebilir

Bu gece saat 04:17’de Kahramanmaraş ilinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Hatay illerinde hissedilip büyük yıkımlara sebep olan depremde ölü ve yaralıların olduğu biliniyor.

Depremin ilk saatlerinde, bölge ile iletişimde büyük sıkıntılar meydana gelmiş ve insanlar aileleri ya da sevdikleriyle haberleşmekte zorluk yaşamıştı. Bunun için hızlı bir şekilde gerekli önlemleri alan hükümet, GSM operatörlerinin kapasitesini artırma talimatı verdi. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, deprem bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma paketi sağlandığını açıkladı. Ayrıca borç nedeniyle kapalı olan mobil, internet ve sabit hatların da görüşmeye açıldığını dile getirdi. Bölge halkının iletişimini güçlendirmek adına son dikkat çekici açıklama ise milyarder iş insanı Elon Musk’tan geldi.

Twitter, Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO koltuğunda oturan ünlü iş insanı Elon Musk, deprem bölgesindeki iletişimi güçlendirmek için Türkiye’ye Starlink internet uydusunu göndermeye hazır olduğunu ifade etti. Musk, Starlink’in henüz Türkiye hükümeti tarafından onaylanmadığını dile getirirken, onay gelir gelmez uyduyu göndermeye hazır olduklarını kaydetti.

Yale Üniversitesi öğretim üyesi Mehmet Emin Adin, popüler sosyal medya platformu Twitter üzerinden şu açıklamayı yaparak Elon Musk’ı etiketledi: “Türkiye ve komşu ülkeleri büyük bir deprem vurdu. Ciddi iletişim eksiklikleri yaşanıyor. Starlink uydularınız için yardım etme şansınız var mı?”

Mehmet Emin Adin’in sormuş olduğu soruya cevap olarak Elon Musk’tan gelen yanıt ise şu şekilde oldu: “Starlink henüz Türk hükümeti tarafından onaylanmadı. SpaceX onaylanır onaylanmaz gönderebilir.”

Starlink is not approved by Turkish government yet. SpaceX can send as soon as approved.

— Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2023