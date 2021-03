EBEC İstanbul için geri sayım başladı

Avrupa’da öğrencilerin organize ettiği en büyük mühendislik yarışması olarak bilinen EBEC (European BEST Engineering Competition)’in İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenecek olan yerel ayağı EBEC Istanbul, 27-28 Mart 2021 tarihinde online olarak gerçekleşecek.

BEST nedir?

Mühendislik ve teknoloji öğrencilerini bir araya getiren, apolitik ve kar amacı gütmeyen bir öğrenci birliği olan BEST (Board of European Students of Technology), 34 ülkede 93 yerel BEST grubu ve 3300’den fazla üyesiyle her geçen gün büyüyen genç, güçlü ve yenilikçi bir öğrenci ağı oluşturmaktadır. BEST organizasyonları, Avrupa’nın dört bir yanında bir milyonun üzerinde öğrenciye ulaşarak mesleki gelişim ve kariyer desteği de sağlamaktadır.

EBEC nedir?

Avrupa’da öğrencilerin organize ettiği en büyük mühendislik yarışması olarak bilinen EBEC (European BEST Engineering Competition)‘in İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenecek olan yerel ayağı EBEC Istanbul (11. İTÜ BEST Mühendislik Yarışması) ile, Koç Üniversitesi ve CEMS Club İstanbul tarafından verilen MIM Programını kazanma şansını yakayabilir ve final turuna giderek Avrupa’nın en iyi mühendisi olabilirsiniz.

BEST (Board of European Students of Technology) öğrenci organizasyonunun düzenlediği Avrupa BEST Mühendislik Yarışması (EBEC)’nın İTÜ’deki yerel ayağı bu yıl 27-28 Mart tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek.

EBEC Istanbul, hiçbir ön hazırlık gerektirmeyen, gerçek zamanlı, genel mühendislik konulu, yaratıcılık, takım çalışması, zaman yönetimi, pratik zeka gibi olguları temel alan ve tüm İTÜ öğrencilerinin katılabileceği bir yarışmadır. İki kategoriden oluşan bu yarışmanın takım tasarımı kategorisinde belirli malzemeler kullanılarak bir prototip inşa etmek amaçlanırken, vaka analizinde teknik ve yönetimsel problemleri çözmek amaçlanmaktadır. 4’er kişilik takımlar halinde katılacak öğrenciler, 2 gün boyunca yetenek ve becerilerini pratiğe dökerek yarıştıracaklardır.

Yarışma Piramidi nedir?

Yıldız Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orta Doğu

Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin düzenleyeceği bu yerel BEST

mühendislik yarışmalarının birincileri Ankara’ya giderek, zincirin ikinci halkası olan EBEC

Türkiye’de buluşacaklar. EBEC Türkiye‘nin kazanan takımı ise, 21 diğer ülkede düzenlenen

57 yerel ve sonrasında 10 ulusal yarışmanın finalistleri ile birlikte, hayallerini gerçekleştirmek ve Avrupa’nın en iyi mühendisi olmak üzere bu sene Madrid’de

düzenlenecek olan EBEC Final’da yarışacak.

Webmasto’nun da sponsorları arasında yer aldığı etkinlik ile ilgili detaylı bilgi için ebec.bestistanbul.org veya bestistanbul.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ: 24 Mart 2021