Logitech MX Master 4 satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Logitech, profesyoneller ve içerik üreticilere odaklanan yeni ergonomik faresini piyasaya sundu.

MX Master 4 modeli titreşimli geri bildirim sunan dokunsal motoruyla öne çıkıyor.

Ürün şu anda Türkiye'de 6 bin 889 TL'den tüketicilerle buluşuyor.

Logitech, uzun zamandır beklenen MX Master 4 modelini bugün Türkiye’de satışa sundu. Profesyonel kullanıma yönelik olan mouse modeli kaydırma, gezinme ve öğe seçimi sırasında fiziksel tepki sunan ince titreşimlere sahip özelleştirilebilir bir dokunsal geri bildirim sistemine ev sahipliği yapıyor.

Şık tasarım ve uzun pil ömrüne sahip

MX Master 4 şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Fare, serinin imzası niteliğindeki ergonomiyi ön planda tutuyor. Ana düğmeler artık mat, yarı saydam bir yüzeye sahip.

Logitech ayrıca yeni farenin sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlandığını aktarıyor. En az yüzde 48 oranında tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik, kaydırma tekerleğinde düşük karbonlu alüminyum ve yüzde 100 geri dönüştürülmüş kobalt içeren bir pil kullanıldığını vurguluyor.

The Verge’ye göre Logitech’in yeni ergonomik mouse modeli yüksek performanslı bir çip ve önceki modellere kıyasla bağlantı gücünü iki katına çıkarabilen optimize edilmiş bir antenle donatılıyor.

Fare, Logi Bolt USB-C bağlantı noktasıyla birlikte geliyor. Aynı zamanda Bluetooth üzerinden bağlanarak aynı anda üç cihaza kadar eşleştirme olanağı sunuyor.

Sensör, cam da dahil olmak üzere çeşitli yüzeylerde izlemeye olanak tanıyan 8.000 DPI çözünürlüğü koruyor. Üreticiye göre tıklamalar da selefine kıyasla yüzde 90 daha az gürültüyle daha sessiz çalışıyor.

Pil, USB-C üzerinden şarj oluyor. Tam şarjla tahmini 70 güne kadar batarya ömrü sunuyor. Logitech bir dakikalık şarjla üç saate kadar kullanım süresi sağlayabileceğini iddia ediyor.

Dokunsal geri bildirim özelliği öne çıkıyor

Farede yer alan dokunsal geri bildirim sistemi Logi Options+ yazılımıyla birlikte çalışıyor. Başparmak dayanağında bulunan dokunmatik bir panelle etkinleştirilebilen “Eylem Halkası” dikkat çekiyor. Bu alana basıldığında fare titreşiyor ve ekranda uygulamalara ve komutlara özelleştirilebilir kısayollar içeren bir halka görüntüleniyor.

Logitech, bu aracın tekrarlayan fare hareketlerini yüzde 63’e kadar azaltabileceğini ve yüzde 33’e kadar zaman tasarrufu sağlayabileceğini iddia ediyor. Küçük bir örnek vermek gerekirse bununla Photoshop’ta belirli işlevler için kısayollar ayarlayabilir ya da Microsoft Excel’de görevleri otomatikleştirebilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra farklı monitörler arasında geçiş yaparken hafif bir titreşim yayan ve kullanıcının ekranda fare imlecini bulmasına yardımcı olan bir fonksiyon farede mevcut. Bu dikkat çekici özellikler, MX Master 4’ü rakiplerinden ayırıyor.

Logitech MX Master 4’ün Türkiye fiyatı ne kadar?

Yeni ergonomik mouse modeli Türkiye pazarında satışa sunuldu. Çevre birimi şu anda Vatan Bilgisayar’da 6 bin 889 TL’den satılıyor.