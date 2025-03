Cristiano Ronaldo’lu Fatal Fury: City of the Wolves’tan yeni fragman geldi

Futbol efsanesi Cristiano Ronaldo oyun dünyasına adım atıyor.

Portekizli yıldız, SNK imzalı yeni dövüş oyununda oynanabilir bir karakter olarak karşımıza çıkacak.

Fatal Fury: City of the Wolves, Ronaldo'nun da yer aldığı heyecan verici yeni fragman videosunu yayınladı.

Portekizli efsane futbolcu Cristiano Ronaldo, Fatal Fury: City of Wolves oyununda oynanabilir bir dövüşçü karakter olarak karşımıza çıkacak. Tüm zamanların en sıra dışı crossover’larından biri olarak nitelendirilen bu işbirliği neticesinde yıldız sporcunun SNK’nın dövüş oyununda yer alacağı doğrulandı.

Beklendiği üzere yeni fragman videosu, Cristiano Ronaldo’nun artık ikonik bir hale gelen meşhur “siuuu” gol sevincini oyuna da taşıyacağını doğruluyor. Efsane futbolcunun oyundaki dövüş yetenekleri arasında kafa atmak ve rakibini tıpkı bir futbol topu gibi tekmelemek de var.

Duyuru fragmanında Cristiano Ronaldo, Fatal Fury: City of the Wolves’daki hareketlerini sergiliyor. Fragman videosunun açıklama kısmında, Ronaldo’nun boş zamanlarında Güney Kasabası’nı ziyaret ederek becerilerini geliştireceği belirtiliyor. Efsane yıldızın yıllar boyunca futbol oynarken geliştirdiği çeşitli teknikler sayesinde deneyimli dövüşçüler tarafından bile durdurması güç olan bir kuvvet haline geldiği ifade ediliyor.

Cristiano Ronaldo – Fatal Fury: City of the Wolves ortaklığının perde arkası

Günümüzde futbol dünyasının en büyük isimleri arasında kabul edilen Cristiano Ronaldo şimdiye kadar dövüş sanatlarındaki yeteneklerini herhangi bir platformda sergileme şansına sahip olamadı. Bu anlamda Ronaldo’nun yeni Fatal Fury oyununda ne aradığı pek çok oyunsever tarafından merak konusu haline geldi.

Ancak Ronaldo’nun yeni Fatal Fury oyununa dahil edilmesi pek de tesadüf gibi görünmüyor. Efsane ismin Suudi Arabistan’da formasını giydiği Al Nassr takımının bu işbirliğinde kritik bir rol üstlendiği tahmin ediliyor.

Al Nassr’ın yüzde 75’i Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın kontrolündeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’na ait durumda. Ayrıca bu yatırım fonu, 2022 yılında SNK’nın yüzde 96’sını satın alan Electronic Gaming Development Company’nin de sahibi olarak tanınıyor.

Fatal Fury: City of Wolves, dünya çapında çok beğenilen dövüş serisinin bir sonraki oyunu olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen yapım, 1999’daki Fatal Fury: Mark of the Wolves’tan bu yana serinin ilk oyunu olacak. 24 Nisan’da piyasaya çıkacak oyun PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S ve PC platformlarında yayınlanacak.

Cristiano Ronaldo’nun yer aldığı yeni Fatal Fury: City of the Wolves fragman videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz: