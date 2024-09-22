Cristiano Ronaldo beklenen dövüş oyunu Fatal Fury: City of the Wolves’ta yer alacak

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında kabul edilen ve günümüzde en çok kazanan sporculardan biri olarak tanınan Cristiano Ronaldo, video oyunu dünyasına yakınlığıyla da son dönemlerde oldukça dikkat çekiyor. Şu anda Suudi Arabistan’da Al Nassr forması giyen tecrübeli futbolcu, bir süredir EA FC rakibi yeni futbol oyunu UFL ile ortaklığıyla anılıyor. Şimdi ise başarılı oyuncu popüler bir dövüş oyunu serisine dahil olmaya hazırlanıyor.

Tecrübeli yıldız kısa süre önce sosyal medya hesapları üzerinden dikkat çekici bir duyuruda bulundu. Kimilerine göre dünyanın en iyi futbolcusu olarak anılan Cristiano Ronaldo, dövüş temalı ünlü oyun serisinin yeni oyunu olarak karşımıza çıkacak Fatal Fury: City of the Wolves ile özel bir işbirliği gerçekleştireceğini bildirdi. Ronaldo’nun konuya ilişkin paylaştığı tanıtım videosu büyük bir beklenti yarattı.

Cristiano Ronaldo’dan heyecanlandıran tanıtım videosu

“Çok heyecan verici bir şey yapılıyor” açıklamasıyla karşımıza çıkan Cristiano Ronaldo, yayınladığı tanıtım videosu ile Fatal Fury: City of the Wolves oyununda yer alacağını müjdeledi. Fakat bu ortaklığın nasıl gerçekleşeceğine ilişkin fazla ayrıntı verilmedi. Yayınlanan videodan elde edilen ipuçlarına göre Ronaldo’nun oyunda mevcut dövüşçüler arasında yer alarak oyuna renk katacağı tahmin ediliyor. Heyecan uyandıran tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Cristiano Ronaldo ile Fatal Fury: City of the Wolves arasındaki ortaklık, başarılı oyuncunun forma giydiği Al Nassr kulübü tarafından da destekleniyor. Bilindiği üzere Al Nassr takımı ve Fatal Fury serisinin sahibi olan SNK stüdyosu şu anda Suudi Arabistan’ın kamu yatırım fonuna ait. Bu bağlamda Suudi Arabistan’ın son yıllarda video oyunları ile uluslararası imajını değiştirmeye çaba gösterdiğini de vurgulamakta yarar var.

Merakla beklenen yeni dövüş oyunu Fatal Fury: City of the Wolves, 21 Nisan 2025 tarihinde piyasaya çıkacak. Ancak muhtemelen oyun çıkar çıkmaz Cristiano Ronaldo’yu oyunda görmemiz mümkün olmayacak gibi duruyor. Oyunun resmi yol haritasında, ilk etapta yalnızca 17 dövüşçünün yer alacağı ve bunların hangileri olacağı zaten kesinleşmişti. Ronaldo’nun oyuna dahil olması ise tahminlere göre sonraki süreçte gerçekleşecek.

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