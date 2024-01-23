WWE 2K24, WrestleMania’nın 40. yılına özel etkinliklerle duyuruldu

2K Games ve Virtual Concepts imzalı yeni WWE 2K24 oyunu için geri sayım başladı. Merakla beklenen oyun çok yakında PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC platformları için yayınlanacak. WrestleMania’nın 40. yılına özel bir dizi etkinliklere ev sahipliği yapacak oyun, heyecan verici bir Amerikan güreşi eğlencesi yaşatacak.

Grafik ve animasyon tarafında büyük iyileştirmelerle karşımıza çıkan yeni WWE oyunu, çok daha gerçekçi bir deneyime kapı aralıyor. Güreşçilerin yüz şekilleri yüzde 90’dan fazla oranda güncellenirken, kamera ayarlarında da değişikliklere gidildi. Bu değişiklikler arasında oyuncuların müsabaka esnasında kamerayı hareket ettirmesi gibi seçeneklere yer verildi.

WWE 2K24 kapak yıldızları

PC, PlayStation ve Xbox platformlarına gelecek yeni WWE oyunu hakkında tüm merak edilen detaylar resmen duyuruldu. Üç farklı edisyon halinde raflarda boy göstermeye başlayacak olan oyun, Standart sürümde kapak yıldızı olarak ünlü güreşçi Cody Rhodes’i ağırlayacak.

Deluxe Edition sürümünde ise Kadınlar Royal Rumble şampiyonları Bianca Belair ve Rhea Ripley kapak yıldızı olarak karşımıza çıkıyor. Fakat asıl büyük sürpriz ise üçüncü ve son edisyonda kendini gösteriyor. The Rock, The Undertaker, Hulk Hogan ve Stone Cold (Steve Austin) gibi unutulmaz güreşçilerin yer aldığı WrestleMania 40. yıl özel sürümü etkileyici bir görünüm içeriyor.

2K Games tarafından açıklanan bilgilere göre merakla beklenen dövüş oyunu Superstars ve Legends olmak üzere iki bölümden oluşan toplamda 200 dövüşçüye ev sahipliği yapacak. Bu isimler arasında ise Batista, Becky Lynch, Andre the Giant, Asuka, Bret Hart, Brock Lesnar, Randy Savage ve Chyna gibi tecrübeli güreşçiler bulunacak.

WWE 2K24 modları

Oynanış açısından büyük değişikliklere sahip olacak WWE 2K24’te birçok oyun modu da yer alacak. Bu modlar arasında şunlar karşımıza çıkacak:

MyGM: Yeni menajerler, yeni markalar, daha fazla maç türü, daha fazla şampiyona ile yepyeni bir güreşçi kariyeri oluşturma imkanı

Yeni menajerler, yeni markalar, daha fazla maç türü, daha fazla şampiyona ile yepyeni bir güreşçi kariyeri oluşturma imkanı MyFACTION: Oyuncular Superstars ve Legends’ları toplayıp yönetebilecek, bu kartları yükseltme imkanına sahip olacak. Sıralamalı maçlar, hızlı oyunlar ve sezonluk sıralamalar ile oyunun keyfini doruklarına kadar çıkarabileceksiniz.

Oyuncular Superstars ve Legends’ları toplayıp yönetebilecek, bu kartları yükseltme imkanına sahip olacak. Sıralamalı maçlar, hızlı oyunlar ve sezonluk sıralamalar ile oyunun keyfini doruklarına kadar çıkarabileceksiniz. MyRISE: Kariyer moduna kadın ve erkek olmak üzere iki yeni hikaye eklenecek. Oyuncular kendi karakterlerini yaratarak WWE tarihinin efsaneleri arasına girmeye çalışacak. Roman Reigns, Cody Rhodes ve Mick Foley gibi dövüşçüler orijinal sesleriyle hikayenize eşlik edecek.

WWE 2K24 çıkış tarihi

WWE 2K24’ün çıkış tarihi resmen açıklandı. Merakla beklenen oyunun standart sürümü 8 Mart 2024 tarihinde gelecek. Fakat oyunun Deluxe ya da Forty Years of WrestleMania sürümlerini alan oyuncular 5 Mart tarihinde, yani diğer oyunculardan üç gün erken bir şekilde oyunun keyfini çıkarabilecek.