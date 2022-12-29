ChatGPT ile yapay zekaya ödev yaptıran öğrenci dersten kaldı

OpenAI tarafından geliştirilen ve kullanıma sunulan yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT, insanların bile yapmakta zorlandığı işleri kısa sürede yapabilmesi, özgün ve anlaşılır bir dille metin yazabilmesi ile dikkatleri üzerine çekti.

Öyle ki kod yazabiliyor, cami hutbesi oluşturabiliyor, hatta günlük hayatta yaşanan duygusal sorunlara son derece mantıklı çözümler dahi üretebiliyor. Henüz prototip aşamasında olmasına rağmen olumlu geri dönüşler alan ChatGPT bu kez ödev yapmak için kullanıldı.

ChatGPT’ye ödev yaptıran öğrenci dersten kaldı

Daily Mail’ın haberine göre ABD’nin Güney Carolina eyaletindeki Furman Üniversitesi Felsefe Bölümünde Yardımcı Doçent olan öğretim üyesi Darren Hick, öğrencilerine ‘insanların korktukları şeylerden nasıl zevk aldıklarını’ inceleyen korku paradoksu hakkında 500 kelimelik bir ödev vermişti.

Ödevleri inceleyen Darren Hick, öğrencilerinden birinin makalesinin yazılış tarzından ve kullanılan kelimelerden şüphelenince, özel bir yazılımdan faydalanarak bunu incelemeye başladı. Bu program, ödevin yüzde 99,9 oranında bir yapay zeka tarafından yazıldığını gösteriyor ancak herhangi bir intihal tespit edemiyordu.

Bunun üzerine ChatGPT’ye girerek aynı konuyla ilgili bir yazı yazdırmaya çalışan profesör, sohbet botunun verdiği cevaplar ile makaleyi karşılaştırdığında ikisinin birbirine çok benzediğini fark etti. Ardından öğrencisi de ödevini ChatGPT’ye yazdırdığını itiraf etti. Darren Hick, makaleyi kabul etmedi ve öğrencisini dersten geçirmedi.

Profesör Darren Hick, konuyla alakalı açıklamasında “(ChatGPT’nin yaptığı ödevin) temiz bir tarzı var, ama anlaşılması zor değil. Çok akıllı bir 12. sınıf öğrencisi gibi yazdığını söyleyebilirim. Sıkıntı şu ki, bu ücretsiz ve anlık çalışıyor. Bir yıl içinde daha da akıllı olacak.” diyerek ChatGPT’nin kendi işi için tehlike oluşturabileceği endişesini de dile getirdi.

ChatGPT nedir? Nasıl kullanılır?

Geleceğin Google’ı olarak da anılan ChatGPT’ye aklınıza takılan her türlü soruyu sorabiliyorsunuz. Türkçe dil desteği de olan sohbet botu basit bir yapay zekadan öte, pekiştirmeli makine öğrenimi tekniğini de bünyesinde barındırıyor. Bu sayede sorulan sorulardan yola çıkarak sürekli insanlar hakkında bilgi topluyor ve yeni şeyler öğrenerek kendisini geliştiriyor.

ChatGPT aklınıza takılan herhangi bir konuda yorum yapma, eleştiride bulunma, içerik oluşturma, kod yazma ve daha birçok işleve sahip. Üstelik kullanması da tamamen ücretsiz. ChatGPT ile konuşmak için 18 yaşından büyük olmanız ve OpenAI hesabı açmanız gerekiyor.

OpenAI.com sitesine girip TRY CHATGPT butonuna tıklarak bu sohbet botunu siz de kullanabilirsiniz. Konuşmaya başlamak için, WhatsApp benzeri arayüzün alt kısmında bulunan sohbet kutusuna tıklayabilirsiniz. Buraya istediğinizi yazıp enter tuşuna bastığınızda bot size cevap verecektir.