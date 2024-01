Carl Pei, Nothing Phone (2a) için yeşil ışık yaktı

OnePlus’ın kurucu ortağı Carl Pei tarafından kurulan ve inovatif tasarımlara sahip sıra dışı ürünleriyle kısa süre içinde adından sıkça söz ettirmeyi başaran Nothing markası çok yakında uygun fiyatlı yeni telefonu Nothing Phone (2a) ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Bir süredir şirketin bütçe dostu bir seçenek üzerinde çalıştığı öne sürülüyordu. Şimdiye kadar şirketten konuya ilişkin herhangi bir doğrulama ya da yalanlama gelmezken, Pei’nin X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı son paylaşım, beklenen cihazın yolda olduğunun sinyallerini verdi.

Carl Pei, markanın 2024 yılında yeni bir cihazla tüketicilerle buluşacağını ifade ederek, Nothing Phone (2a) cihazını işaret etti. Merakla beklenen telefonun resmi duyuruları için beklentiler hızla artarken, uygun fiyata sahip bir seçenek sayesinde markanın adını daha geniş kitlelere ulaştırması hedefleniyor.

New Year New Me

New Year New M

New Year New

New Year Ne

New Year N

New Year

New Yea

New Ye

New Y

New

New P

New Ph

New Pho

New Phon

New Phone

Here's to 2024 everyone! pic.twitter.com/5OLc1Ap3n3

— Carl Pei (@getpeid) January 1, 2024