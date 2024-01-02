Carl Pei, Nothing Phone (2a) için yeşil ışık yaktı

OnePlus’ın kurucu ortağı Carl Pei tarafından kurulan ve inovatif tasarımlara sahip sıra dışı ürünleriyle kısa süre içinde adından sıkça söz ettirmeyi başaran Nothing markası çok yakında uygun fiyatlı yeni telefonu Nothing Phone (2a) ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Bir süredir şirketin bütçe dostu bir seçenek üzerinde çalıştığı öne sürülüyordu. Şimdiye kadar şirketten konuya ilişkin herhangi bir doğrulama ya da yalanlama gelmezken, Pei’nin X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı son paylaşım, beklenen cihazın yolda olduğunun sinyallerini verdi.

Carl Pei, Nothing Phone (2a) cihazının geleceğini doğruladı

Carl Pei, markanın 2024 yılında yeni bir cihazla tüketicilerle buluşacağını ifade ederek, Nothing Phone (2a) cihazını işaret etti. Merakla beklenen telefonun resmi duyuruları için beklentiler hızla artarken, uygun fiyata sahip bir seçenek sayesinde markanın adını daha geniş kitlelere ulaştırması hedefleniyor.

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New Phone Here's to 2024 everyone! pic.twitter.com/5OLc1Ap3n3 — Carl Pei (@getpeid) January 1, 2024

İddialara göre Nothing Phone (2a) çıkış tarihi, Şubat ayının sonlarına doğru düzenlenmesi planlanan MWC 2024 (Mobil Dünya Kongresi) etkinliğine göre şekillenecek. Telefonun ilk defa MWC’de piyasaya sunulacağı konuşulurken, çok yakında Carl Pei tarafından cihazın ilk resmi görüntülerinin ve tanıtım afişlerinin yayınlanacağı tahmin ediliyor. Muhtemelen ilerleyen haftalarda telefonla alakalı daha fazla doğrulanmış detaya sahip olacağız.

Nothing Phone (2a) fiyatı

İddialara göre cihaz, 8 GB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili depolama alanına sahip bir temel sürümle gelecek. Bunun yanı sıra telefon, daha gelişmiş bir varyant olan 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı opsiyonunu da tüketicilere sunacak. Telefon siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle listelenmeye hazırlanıyor.

Cihazın başlangıç fiyatı 400 Euro olarak belirtiliyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına giriş yapan marka, muhtemelen cihazı ülkemizde de listeleyecek. Öne sürülen bu rakamlar, vergiler hariç yaklaşık 13 bin TL’ye tekabül ediyor.

Nothing Phone (2a) teknik özellikleri

Merakla beklenen cihazın 120 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,7 inç OLED ekranla geleceği belirtiliyor. 45 watt hızlı şarj desteğine sahip olacağı öne sürülen telefonda 4.920 mah pil kapasitesi bulunacak.

Mediatek tarafından geliştirilen Dimensity 7200 çipinden güç alacağı iddia edilen yeni Nothing telefonu, 8 GB ve 12 GB RAM kapasitesi ile 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı sağlayacak.

Telefonda optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 MP S5KGN9 ana kamera, Samsung S5KJN1 ultra geniş açılı lens ve 32 MP Sony IMX615 selfie kamerası yer alacağı iddia ediliyor.