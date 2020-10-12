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CareerUp için geri sayım başladı

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20 yıllık tecrübesiyle Marmara Üniversitesinin en aktif iş ve kariyer kulübü olan MieS, beklenen etkinlik CareerUp‘ı gerçekleştiriyor.

“Better Than Ever!” mottosu ile yola çıkılan CareerUp; kendi sektörlerinin liderleri olarak nitelendirilen şirketleri, öğrenciler ve kurumsal şirketleri daha yakından tanımak isteyenler ile buluşturuyor.

Etkinlikte DenizBank, Şişecam, LC Waikiki, Pernod Ricard Turkey gibi Türkiyenin önde gelen şirketleri yer alacak.

Holacon Live Event üzerinden 16 Ekim 2020 saat 12.00‘de online olarak gerçekleştirilecek olan etkinlikte katılımcılar Sanal Fuaye Alanında staj imkanları görebilecek, networking masalarında yeni insanlarla tanışarak interaktif ortamı deneyimleyebilecek ve aynı zamanda etkinlik sonunda yapılacak olan sürpriz çekilişlerde eğitimler, hediyeler kazanabilecek.

Kayıt formu: mieskayit.typeform.com/to/ErjxfzqB

NOT: Etkinlik sertifikalıdır.

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