Activision Blizzard’dan Efsane Cuma indirimi: Diablo, Warcraft, Call of Duty ve daha fazlası

Activision Blizzard, Efsane Cuma (Black Friday) indirimlerini başlattı.

Battle.net üzerinden onlarca popüler oyununda büyük bir kampanya sunuldu.

İndirime giren oyunlar arasında Call of Duty, Diablo ve Warcraft gibi popüler seriler dahil olmak üzere çok sayıda yapım cazip fiyatlarla listeleniyor.

Kampanyanın 2 Aralık 2025 tarihine kadar devam edeceği belirtiliyor.

Activision Blizzard oyunları için kaçırılmayacak Efsane Cuma indirimleri başladı. Oyunseverler şu anda Battle.net platformu üzerinden Diablo, Warcraft ve Call of Duty serileri başta olmak üzere pek çok popüler oyun ve DLC paketine son derece cazip rakamlardan erişim sağlayabiliyor.

Kampanyanın bir diğer dikkat çeken noktası ise tüm oyunların fiyatlarının TL endeksli olması… Örneğin şu anda halihazırda Steam Black Friday indirimleri de sürüyor. Fakat bilindiği üzere Steam’de dolar cinsinden bir fiyatlandırma sunuluyor. Fakat Battle.net bu konuda vatandaşlarımızı daha fazla memnun eden bir politika izliyor.

Activision Blizzard Efsane Cuma öne çıkan oyun fırsatları

Oyuncular için sunulan bu cazip kampanya, özellikle de Call of Duty serisi son derece avantajlı rakamlarla karşımıza çıkıyor.

Modern Warfare ve Black Ops Cold War oyunlarında yüzde 67 indirim sunuluyor. Her iki oyun da 514,79 TL’den listeleniyor. Modern Warfare II yüzde 60 indirimle 727,99 TL’ye erişilebiliyor. Black Ops 6 ise yarı fiyatına, yani 1.399,99 TL’den sunuluyor.

Diablo serisi için de benzer bir avantaj sağlanıyor. Diablo IV – Standard Edition yüzde 55 indirim ile 584,99 TL’ye sunuluyor. Diablo III: Eternal Collection yüzde 50 indirimle 519,99 TL’den listeleniyor.

Activision Blizzard Efsane Cuma indirimleri kapsamında öne çıkan oyunlar şu şekilde:

Oyun Adı İndirimli fiyatı Önceki fiyatı İndirim oranı Diablo® IV Genişleme Paketi ₺799,99 ₺1.999,99 -60% Diablo® IV – Standard Edition ₺584,99 ₺1.299,99 -55% Diablo® IV: Vessel of Hatred – Standard Edition ₺363,99 ₺1.039,99 -65% Diablo® IV: Vessel of Hatred – Deluxe Edition ₺545,99 ₺1.559,99 -65% Diablo® IV: Vessel of Hatred – Ultimate Edition ₺818,99 ₺2.339,99 -65% Diablo® III ₺259,99 ₺519,99 -50% Diablo® III Reaper of Souls™ ₺259,99 ₺519,99 -50% Diablo® III Battle Chest® ₺522,59 ₺779,99 -33% Diablo® III: Rise of the Necromancer ₺261,96 ₺390,99 -33% Diablo® III: Eternal Collection ₺519,99 ₺1.039,99 -50% Diablo® ₺207,99 ₺259,99 -20% Warcraft® Remastered Battle Chest® ₺719,99 ₺1.439,99 -50% Warcraft® I: Remastered ₺179,99 ₺359,99 -50% Warcraft® II: Remastered ₺270,49 ₺540,99 -50% Warcraft® III: Reforged ₺202,50 ₺405,00 -50% StarCraft® II: Campaign Collection ₺847,49 ₺1.129,99 -25% StarCraft® II: Campaign Collection Digital Deluxe ₺1.132,29 ₺1.689,99 -33% Nova Covert Ops Bundle ₺178,88 ₺266,99 -33% StarCraft® Remastered ₺210,49 ₺420,99 -50% StarCraft® Remastered + Cartooned ₺490,69 ₺700,99 -30% StarCraft® Cartooned ₺209,99 ₺279,99 -25% Call of Duty®: Black Ops 6 ₺1.399,99 ₺2.799,99 -50% Call of Duty®: Modern Warfare® III ₺999,99 ₺1.999,99 -50% Call of Duty®: Modern Warfare® II ₺727,99 ₺1.819,99 -60% Call of Duty®: Modern Warfare® ₺514,79 ₺1.559,99 -67% Call of Duty®: Black Ops Cold War ₺514,79 ₺1.559,99 -67% Call of Duty®: Vanguard ₺623,99 ₺1.559,99 -60% Call of Duty®: Black Ops 4 – Digital Deluxe ₺1.039,99 ₺2.599,99 -60% Call of Duty®: MW2 Campaign Remastered ₺389,99 ₺519,99 -25% DOOM: The Dark Ages Standard Edition ₺1.175,00 ₺2.350,00 -50% DOOM: The Dark Ages Premium Edition ₺1.700,00 ₺3.400,00 -50% The Outer Worlds 2 Standard Edition ₺2.399,20 ₺2.999,00 -20% The Outer Worlds 2 Premium Edition ₺3.199,20 ₺3.999,00 -20% Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 Standard Edition ₺1.079,99 ₺1.799,99 -40% Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 Digital Deluxe Edition ₺1.385,99 ₺2.519,99 -45% Sea of Thieves ₺334,50 ₺669,00 -50% Sea of Thieves: Deluxe Edition ₺424,50 ₺849,00 -50% Sea of Thieves: Premium Edition ₺499,50 ₺999,00 -50% Avowed Standard Edition ₺1.674,33 ₺2.499,00 -33% Avowed Premium Edition ₺2.143,33 ₺3.199,00 -33% Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time ₺519,99 ₺1.039,99 -50% The Blizzard® Arcade Collection ₺259,99 ₺519,99 -50%

Kampanyada yer alan tüm oyunlara bu bağlantıya tıklayarak daha detaylı bir şekilde göz atabilirsiniz. Ayrıca bu kampanyanın 2 Aralık Salı gününe kadar devam edeceğini de ekleyelim.

Ayrıca en iyi ücretsiz Steam oyunları listemize de göz atabilirsiniz. Listede birbirinden eğlenceli ve tamamen bedava birçok oyun bulunuyor.