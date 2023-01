Bu ay kapanacak olan Google Stadia son kez güncelleme aldı

Geliştirme aşamasında Project Stream adıyla bilinen ve 2019 yılında kullanıcıların karşısına çıkan Google imzalı bulut oyun servisi Stadia; masaüstünden Google Chrome tarayıcısı, akıllı telefonlardan, akıllı televizyonlardan, tabletlerden ve Chromecast’ten oyuncuların erişimine açıldı. Yüksek dinamik aralık desteğiyle saniyede 60 kare sayısında 4K çözünürlüğe kadar oyun deneyimi vaat eden hizmet PlayStation Now, GeForce Now ve Xbox Project xCloud gibi servislerle rekabet altına girdi. Ancak ne yazık ki platform, şirket için uzun soluklu bir proje olmadı.

Yeteri kadar kullanıcıya ulaşamayan Google Stadia, ilk olarak kendi oyun geliştirme stüdyolarını kapatmıştı. Geçtiğimiz aylarda Google’dan gelen haberle birlikte ise platformun çok yakında kullanıcılarına tamamen veda edeceği öğrenilmişti. 18 Ocak 2023 tarihinde rafa kaldırılacak olan servis, bugün sürpriz bir gelişmeyle gündeme geldi. Kullanıcıların yavaş yavaş terk etmeye ve başka alternatiflere yönelmeye başladığı hizmet, kapanmasına artık günler kala ilginç bir şekilde güncelleme aldı.

Teknoloji gazetecisi Tom Warren, Twitter’dan yapmış olduğu paylaşımda Google Stadia mobil uygulamasının Android platformunda 4.24 sürümüne güncellendiği ortaya çıktı. 148.9 MB dosya boyutuna sahip olan güncellemede, ‘yenilikler’ kısmında ‘hata düzeltmeleri ve geliştirmeleri’ yer alıyor.

Stadia shuts down in 12 days but its mobile app is still getting the classic “bug fixes and improvements” ¯_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/UW8rQAPiaL

— Tom Warren (@tomwarren) January 6, 2023