Bu ay kapanacak olan Google Stadia son kez güncelleme aldı

Geliştirme aşamasında Project Stream adıyla bilinen ve 2019 yılında kullanıcıların karşısına çıkan Google imzalı bulut oyun servisi Stadia; masaüstünden Google Chrome tarayıcısı, akıllı telefonlardan, akıllı televizyonlardan, tabletlerden ve Chromecast’ten oyuncuların erişimine açıldı. Yüksek dinamik aralık desteğiyle saniyede 60 kare sayısında 4K çözünürlüğe kadar oyun deneyimi vaat eden hizmet PlayStation Now, GeForce Now ve Xbox Project xCloud gibi servislerle rekabet altına girdi. Ancak ne yazık ki platform, şirket için uzun soluklu bir proje olmadı.

Yeteri kadar kullanıcıya ulaşamayan Google Stadia, ilk olarak kendi oyun geliştirme stüdyolarını kapatmıştı. Geçtiğimiz aylarda Google’dan gelen haberle birlikte ise platformun çok yakında kullanıcılarına tamamen veda edeceği öğrenilmişti. 18 Ocak 2023 tarihinde rafa kaldırılacak olan servis, bugün sürpriz bir gelişmeyle gündeme geldi. Kullanıcıların yavaş yavaş terk etmeye ve başka alternatiflere yönelmeye başladığı hizmet, kapanmasına artık günler kala ilginç bir şekilde güncelleme aldı.

Google Stadia, Play Store’da güncelleme aldı

Teknoloji gazetecisi Tom Warren, Twitter’dan yapmış olduğu paylaşımda Google Stadia mobil uygulamasının Android platformunda 4.24 sürümüne güncellendiği ortaya çıktı. 148.9 MB dosya boyutuna sahip olan güncellemede, ‘yenilikler’ kısmında ‘hata düzeltmeleri ve geliştirmeleri’ yer alıyor.

Stadia shuts down in 12 days but its mobile app is still getting the classic “bug fixes and improvements” ¯_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/UW8rQAPiaL — Tom Warren (@tomwarren) January 6, 2023

Warren’ın da sosyal medyada belirttiği üzere, Google’ın yakında tamamen işe yaramaz bir hale gelecek olan uygulamasını son günlerinde bile güncellemeye devam etmesi oldukça garip karşılandı. Şirketin paylaşmış olduğu ‘hata düzeltmeleri ve geliştirmeleri’ notunun aslında kasıtlı olarak hata içermesi ve güncellemenin, uygulamayı hizmetin kapanmasına hazırlamak için kullanılmış olması da oldukça muhtemel bulunuyor.

Google Stadia platformu ne yazık ki Sony, Microsoft ve Nvidia’nın domine ettiği bulut tabanlı video oyunu hizmetleri pazarında tutunamadı. Hizmet, uzun vadede Google’dan yeteri kadar destek alamadı. Sunduğu fiyat, oyun kütüphanesi, yeterince ülkede hizmete açılmaması ve piyasadaki rekabet nedeniyle tutunamayan servis, birçok internet kullanıcısına göre yanlış bir ekonomik model izledi. Hiçbir zaman büyük oyunlara ev sahipliği yapamayan platform, bir avuç küçük oyuna yer vermesi gibi sebeplerle ilerleyen günlerde rafa kaldırılmaya hazırlanıyor.

Google mezarlığı genişlemeye devam ediyor

Henüz yılın ilk günlerine girmişken, Google’ın bu yıl içerisinde pek çok servisini kapatacağı ortaya çıktı. 18 Ocak’ta Google Stadia kullanıcılarına veda edecek. 2019’da kurulan ve Google Workspace müşterileri için Google+ benzeri bir sosyal medya deneyimi vaat eden Google Currents, mart ayında piyasadan çekilecek. Google Asistan kullanıcılarına özel deneyimler sunan Conversational Actions, haziran ayında aramızdan ayrılacak. Ağustos ayındaysa Google Cloud IoT Core rafa kaldırılacak.

Google’ın Asus ve TP-Link iş birliği ile ürettiği Google OnHub, geçtiğimiz günlerde kullanıcılarıyla yollarını ayırdı. Geçen hafta YouTube Originals’ın kaldırıldığı açıklanırken; yakın dönemde iptal edilen Google’ın bazı projeleri ise Threadit, Dublex on the Web, Google Hangouts, Google Surveys ve YouTube Go servisleri oldu.