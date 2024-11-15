iPhone’lar için Google Gemini uygulaması Türkiye’ye geldi

Google Gemini yapay zeka uygulaması artık bağımsız ve resmi olarak iPhone cihazlarına geldi. Uzun süredir merakla beklenen uygulama nihayet Apple App Store platformunda yayınlandı.

Google tarafından geliştirilen yapay zeka destekli gelişmiş sohbet robotu Gemini’ye iPhone kullanıcıları şimdiye kadar yalnızca Google’ın ana uygulaması aracılığıyla erişebiliyordu. Artık bu bağımsız uygulama sayesinde kullanıcı deneyimi iyileştirildi ve Android cihazlarla uyumlu hale getirildi.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan raporlarda, Google Gemini uygulaması Filipinler’de bir iPhone kullanıcısı tarafından App Store mağazasında görülmüştü. Aradan fazla vakit geçmeden uygulama Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında tüm iOS kullanıcılarının erişimine açıldı.

iOS için Google Gemini nasıl çalışıyor?

iOS için yayınlanan Gemini uygulamasının kullanıcı dostu arayüzü, tıpkı Android sürümü gibi sezgisel ve temiz bir deneyime kapı aralıyor. Altta metin girme çubuğu, sesli komutlarla etkileşim kurma düğmesi, isteğe resim ekleme seçeneği yer alıyor. Sağda ise yakın zamanda Android’de tanıtılan ve artık iOS’ta da mevcut olan Gemini Live’a erişim düğmesi bulunuyor.

Geminin uygulamasının sağ üstteki profil simgesine dokunduğunuzda, çeşitli seçeneklere erişmenizi sağlayan bir menü açılıyor. Bu menüden Gemini Advanced’i deneyebilir, sohbet botu tarafından gerçekleştirilen etkinlikleri görüntüleyebilir, uzantılara erişebilir ve bunları yönetebilir, güncellemeleri kontrol edebilir ve uygulamanın ayarlarını değiştirebilirsiniz.

iPhone kullanıcılarına sunulan yapay zeka uygulaması, Gemini Live deneyiminizi kişiselleştirmenize de olanak tanıyor. Örneğin sohbet robotunun sesini on farklı seçenek arasından seçmenize izin veriliyor. Aynı zamanda her bir sesi tercih etmeden önce küçük bir ön izleme görüntülemeniz mümkün kılınıyor.

Gemini uygulaması zengin Google uzantılarıyla destekleniyor

Google Gemini’nin öne çıkan özelliklerinden bir tanesi, sohbet robotunun çeşitli Google hizmetlerini kullanarak hedefe yönelik ve bağlamsal bir şekilde yanıt vermesine olanak tanıyan uzantıları olarak karşımıza çıkıyor.

Şu anda mevcut uzantılar arasında Google Uçuşlar, Google Konaklama, Google Haritalar, Google Workspace (Gmail , Dokümanlar ve Drive dahil), YouTube ve YouTube Music yer alıyor. Öte yandan gelecekteki güncellemelerde daha fazla uzantının kullanıcılara sunulması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: