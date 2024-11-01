Endonezya, iPhone 16’dan sonra Google Pixel telefonları da yasakladı

Endonezya hükümeti akıllı telefon üreticilerine karşı adeta “savaş” başlattı. Geçen hafta hükümet, iPhone 16 serisi akıllı telefon modellerinin ülkede satışı ve kullanımını yasaklamıştı. Financial Times, Apple ile hükümetin arasındaki anlaşmazlık nedeniyle markanın “kara listeye” alındığını ifade etmişti.

Şimdi ise benzer bir hamle daha geldi. Endonezya hükümeti iPhone 16 serisinden sonra bu kez de Google Pixel serisi akıllı telefon modellerinin ülkede satışı ve kullanımını yasaklı hale getirdi. Şimdi Google’ı da kara listeye dahil eden hükümet, tıpkı Apple örneğinde olduğu gibi markanın ülkedeki kurallara uymadığını savunuyor.

Google Pixel telefonlar neden Endonezya’da yasaklandı?

Reuters’ın haberine göre yerel yetkililer, tıpkı Apple’a uygulanan yasakta olduğu gibi Google’ın da ülkedeki yasalara uyum sağlamadığını ileri sürüyor. Söz konusu yasa, akıllı telefon üreticilerinin, cihazlarının parçalarının yaklaşık yüzde 40’ının Endonezya’da üretilmiş olması gerektiğini şart koşuyor. Endonezya Sanayi Bakanlığı sözcüsü Febri Hendri Antoni Arief konuya ilişkin şu ifadelerle karşımıza çıkıyor:

“Endonezya’daki tüm yatırımcılar için adaletin sağlanması için bu kuralları uyguluyoruz. Google ürünleri belirlediğimiz düzenlemelere uymaması nedeniyle artık burada satılamayacak.”

Bakanlık sözcüsü, tüketicilerin gerekli ithalat vergilerini ödedikleri sürece yurt dışından Google akıllı telefonlarını bile satın alabileceklerini söyledi. Yine de sözcü, hükümetin “yasa dışı satılan telefonları” devre dışı bırakmayı düşündüğünü de açıkça ifade etti. Konuyla ilgili yorum yapan Google ise cihazlarını Endonezya’da resmi olarak satmadığını bildirdi.

IDC tarafından açıklanan raporlar, Endonezya’da faaliyet gösteren en büyük akıllı telefon üreticilerinin OPPO ve Samsung olduğunu söylüyor. Aynı zamanda her ikisinin de hükümet kurallarına uyduğunu gösteriyor.

Türkiye’de pek çok kişiye alakasız görünse de Endonezya, Güneydoğu Asya’nın en büyük akıllı telefon pazarlarından biri olarak tanınıyor. Dolayısıyla hükümetin uyguladığı bu yasaklar, muhtemelen telefon üreticileri için pek de göz ardı edilemeyebilir.

Peki siz Endonezya hükümetinin uyguladığı bu yasakla ilgili neler düşünüyorsunuz?

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