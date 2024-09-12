Bakan Uraloğlu: “85 milyonun kimlik bilgilerinin çalındığı maalesef doğru”

Geçtiğimiz günlerde 108 milyon vatandaşın kişisel kimlik bilgilerinin çalınmasıyla iddialar gündeme gelmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise konuyla ilgili açıklama yaptı ve iddiaları doğruladı.

Vatandaşların kimlik bilgilerinin çalınmasına ilişkin açıklamada bulunan Uraloğlu, bu bilgilerin çalındığını doğruladı ve “maalesef önlenemedi” açıklamasında bulundu.

Milyonlarca vatandaşın kişisel verilerinin çalınmasına ilişkin açıklamada bulunan Uraloğlu, sızıntının pandemi döneminde sağlık sisteminden kaynaklandığını ve önlenemediğini vurguladı.

“Maalesef önlenemedi”

Bakan Uraloğlu, Beştepe’deki Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın mensuplarının “85 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin hacker’lar tarafından ele geçirildi mi?” sorusuna Bakan Uraloğlu, şu yanıtı verdi:

Bu pandemi sürecindeki hatırlarsınız, sağlık sisteminden bir sızıntıdır. Onun haricinde yok. İnsanların güncel verilerinin çalındığıyla ilgili bir veri yok. Pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru. O süreçte o maalesef önlenemedi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz günlerde 108 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kimlik bilgilerinin çalınması Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Milyonlarca vatandaşın hassas bilgilerinin hacker’lar tarafından ele geçirildiği ve bu bilgilerin para karşılığı satıldığı iddia edilmişti.

Ardınan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Google’dan yardım istemiş ve vatandaşlara ait bilgilerin tutulduğu Google Drive klasörlerinin acil olarak kaldırılmasını talep etmişti.

Free Web Turkey’in haberine göre çalınan veriler arasında; resmi kurumlarda kaydı olan vatandaşlara ait ad, soyad, T.C. kimlik numarası, aile sıra numarası, birey sıra numarası, doğum tarihi, doğum yeri, nüfusa kayıtlı oldukları il, ilçe ve köy, medeni durumu, ölüm tarihi, ikamet adresi ve cep telefonu numarası gibi bilgiler bulunuyor.

Tespit edilen net rakamlar ise şöyle: 108 milyon 571 bin 832 kişiye ait TC kimlik numarası, 82 milyon 322 bin 190 kişinin ikamet adresi ve 134 milyon 817 bin 279 cep telefonu numarası. Google Drive klasöründe yer alan bilgilerin toplam boyutunun ise 42,18 GB olduğu belirtiliyor.

Vatandaşlar tepkili

Kimlik bilgilerinin çalınmasının ortaya çıkması ve Bakan tarafından doğrulanmasıyla birlikte vatandaşlar da sosyal medyada tepkilerini gösterdi. Vatandaşlarına ait kişisel verilerin devlet tarafından korunması gerektiğini düşünen vatandaşlar, istifa çağrısında bulundu.

koskoca devlet, tüm vatandaşların kimlik bilgilerini çaldırıyor, ne istifa eden biri var ne de yargılanan birisi var. açık ara dünyanın en kötü yönetilen ülkesiyiz… https://t.co/Z3NlywDP1h — Burak Yıldırım (@theburaakk) September 12, 2024

Ormanlar, limanlar, vergiler, özgürlükler, kimlik bilgileri… Artık kendinize dikkat edin, geriye pek bir şey kalmış görünmüyor. pic.twitter.com/ozJIh5gJan — can gurses (@canitti) September 12, 2024