BTK, 108 milyon yurttaşın kişisel verilerinin çalınmasıyla ilgili Google’a başvurdu

İddialara göre resmi kurumlarda kaydı olan 108 milyon yurttaşın kişisel verileri çalındı. Söz konusu verilerin Google Drive platformunda depolandığı ifade edildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) konuya ilişkin Google’dan destek talep ettiği öne sürülüyor.

Free Web Turkey’den Ali Safa Korkut’un haberine göre 108 milyon yurttaşın hackerlar tarafından çalındığı iddia edilen verileri arasında ad, soyad, T.C. kimlik numarası, aile sıra numarası, birey sıra numarası, doğum tarihi, doğum yeri, nüfusa kayıtlı oldukları il, ilçe ve köy, medeni durumu, ölüm tarihi, ikamet adresi ve cep telefonu numarası gibi bilgiler bulunuyor.

Aktarılan bilgilere göre bilgisayar korsanları Google Drive’da “Yenilenmiş TC”, “Adres”, “GSM”, “101m” ve “GSM” olmak üzere beş farklı klasör halinde yurttaşların kişisel verilerini saklıyor. Bu verilerin yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsamadığı, resmi kurumlarda kaydı olan 108 milyon yurttaşın bu durumdan etkilendiği ifade edildi.

USOM, Google’dan destek talep etti

Google Drive’da yer alan dosyanın 42,18 GB boyutta olduğu belirtiliyor. 108 milyon 571 bin 832 kişiye ait T.C. kimlik numarası, 82 milyon 322 bin 190 kişinin ikamet adresi ve 134 milyon 817 bin 279 cep telefonu numarasının çalındığı aktarılıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde faaliyet sürdüren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) iddialara göre bu durumu fark ettikten sonra Google şirketiyle iletişime geçti. USOM’un Google’dan şu açıklamayla yardım talep ettiği belirtildi:

“Kanunen yurttaşları kimlik avı saldırıları, kullanıcı hesaplarının ele geçirilmesi ve veri sızıntıları gibi her türlü siber saldırıya karşı korumakla yükümlüyüz. Bu doğrultuda, kritik öneme sahip olduğu iddia edilen bazı verilerin sisteminize başarıyla yüklendiğini önemle dikkatinize sunarız.”

Öte yandan USOM’un 29 Temmuz ve 3 Eylül tarihlerinde “Bu konudaki hızlı yanıtınız, etkilenen kullanıcıların bütünlüğünü ve güvenliğini korumak açısından büyük önem taşımaktadır” açıklamasıyla yeniden Google’a başvurduğu dile getirildi.

USOM, Google Drive platformunda yer alan bağlantıların “derhal” kaldırılmasını talep etti. Konuya ilişkin Google’a iş birliği talebinde bulunan USOM, ayrıca bu dosyaları platforma yükleyen kişi ya da kişilerin hesap kimlikleri, IP adresleri ve port numaralarını istedi.