Asus Zenfone 10 için beklenen Android 14 güncellemesi geldi

Asus uzun bir süredir Android 14 işletim sistemini performans canavarı amiral gemisi telefonu Zenfone 10 üzerinde test ediyor. Nihayet Beta testlerini sona erdiren şirket, beklenen yazılım güncellemesini kararlı sürümüyle kullanıcılarına sundu. Yayınlanan yeni güncelleme ile birlikte cihaz daha kullanıcı dostu bir deneyime kapı aralayarak kullanıcılara bir dizi yeni ilgi çekici özellik sunacak. Öte yandan birçok iyileştirme de gelecek.

Bu yılın Haziran ayında piyasaya çıkan Zenfone 10 modeli, kutudan çıkar çıkmaz Google’ın Android 13 işletim sistemiyle hizmet vermeye başlıyor. Fakat artık kullanıcılar cihazlarını Android 14’e güncellemeye hak kazanacak. İlk büyük yazılım güncellemesini alan model, Android 14 (AI2302) yazılımını 34.1004.0204.65 yapı numarası sunuyor. Yaklaşık 1,2 GB dosya boyutuna sahip olan güncelleme, halihazırda Beta sürümde olan kullanıcılar için daha küçük boyuta sahip olacaktır.

Android 14 güncellemesiyle Asus Zenfone 10 için gelen yenilikler

Asus’un üst düzey bir performans vaat eden amiral gemisi cihazı, Android 14 güncellemesiyle beraber birçok yeniliğe sahip olacak. Kişiler, Telefon, Acil Aramalar, Dosya Yöneticisi, Hesap Makinesi, Saat, Galeri, Hava Durumu, Ses Kaydedici, Ayarlar, Telefonu Klonlama ve Yerel Yedekleme gibi sistem uygulamalarının yenilendiği vurgulanıyor. Öte yandan şirket, kilit ekranında bir dizi özelleştirme seçeneğine yer veriyor.

Asus Zenfone 10 modeli Android 14 güncellemesi ile güç menüsü iyileştirmeleri, ses iyileştirmeleri ve pil kullanım ekranı gibi birçok özelliğe ev sahipliği yapıyor. Şu anda kademeli bir şekilde kullanıcılara dağıtılan yazılım, çok yakında tüm dünyada kullanıcılarla buluşmuş olacak. Eğer güncellemeyle alakalı bir bildirim almadıysanız, cihazınızın Ayarlar > Sistem > Yazılım Güncellemeleri sayfasını açarak güncellemeyi manuel bir şekilde de kontrol edebilirsiniz.

Asus Zenfone 10 özellikleri