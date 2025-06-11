Android 16 QPR1 Beta 2 masaüstü modu ve daha fazlasıyla yayınlandı

Android 16 QPR1 Beta 2 güncellemesi kullanıcılara sunuldu.

Google'ın duyurduğu yeni güncelleme, çok sayıda ilgi çekici yeniliğe ev sahipliği yapıyor.

Bunlar arasında en çok öne çıkan seçenek "masaüstü modu" oluyor.

Teknoloji devi Google, Android 16 QPR1 Beta 2 önizleme sürümüyle karşımıza çıktı. 9to5Google’ın haberine göre yeni işletim sisteminde gerçek bir masaüstü modu yer alıyor.

Kullanıcılara sunulan bu önemli yenilik, tüm ekosistem için DeX tarzı işlevleri yükseltmek ve standartlaştırmak için oluşturulmuş bir ittifak olan Samsung ile yakın bir işbirliğinin meyvesi olarak karşımıza çıkıyor. İşte güncelleme ile gelen yeniliklere ilişkin merak edilen tüm detaylar…

Android 16 QPR1 Beta 2 güncellemesi neler sunuyor?

Kullanıcı arayüzü bilgisayar kullanan herkesin aşina olduğu öğelerle zenginleştiriliyor. Ekranın alt kısmında bir görev çubuğu beliriyor ve uygulamalar bağımsız ve yeniden boyutlandırılabilir pencerelerde yönetilebiliyor. Uygulama ikili bir yapıya göre tasarlanıyor. Bir akıllı telefon DisplayPort aracılığıyla harici bir monitöre bağlandığında etkinleştiriliyor veya doğrudan bir tabletin büyük ekranında kendini gösteriyor.

Google’ın bu noktada amacı, daha karmaşık üretkenlik bağlamlarına uyum sağlayan daha büyük ve daha esnek bir çalışma alanı sunmak olarak belirtiliyor. Kullanıcı deneyimi birden fazla ekranla akıllıca genişliyor. Uyumlu bir telefon bir ekrana bağlandığında, uygulamaların ayrı sanal masaüstlerinde yüzdüğü ve düzenlendiği ikincil bir çalışma alanı haline geliyor.

Ayrıca sistemin birden fazla görevi paralel olarak işleme yeteneğini de artırıyor. Yeni mod, geliştirici etkinleştirmişse aynı uygulamanın birden fazla kez çalıştırılmasına olanak tanıyor. Örneğin bir kullanıcı, daha önce masaüstü işletim sistemlerine özgü bir yetenek olan aramalar ve karşılaştırmalar için yan yana iki Google Chrome penceresi açabiliyor.

Dikkat çeken bu yeni özellik, ChromeOS işletim sisteminin Android ile birleşik bir platforma doğru birleşebileceği bir geleceğin temeli olabilir. Bu yeniliği erkenden keşfetmek isteyenler, cihazlarını Google’ın Beta programına kayıt edebilir.

Mayıs 2025 güvenlik düzeltme ekine sahip Android 16 QPR1 Beta 2 (BP31.250523.006) güncellemesi Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold ve Pixel 9a cihazlarında kullanılabiliyor.