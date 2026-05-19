9000 mAh bataryalı Redmi K100 Pro’nun özellikleri sızdı

Redmi K100 Pro iddialara göre 9.000 mAh kapasiteli ultra yoğun bir batarya ile gelecek.

Cihazda performans canavarı Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti yer alacak.

Toplamda üç farklı akıllı telefondan oluşacak olan Redmi K100 serisinin Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

Xiaomi’nin fiyat-performans odaklı akıllı telefon modelleri ile tanınan alt markası Redmi çok yakında yeni amiral gemisi telefonu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan son raporlar, performans canavarı donanıma ev sahipliğinde bulunacak Redmi K100 Pro cihazının teknik özellikleri hakkında önemli ayrıntıları gözler önüne seriyor.

Android dünyasına dair güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olarak tanınan Digital Chat Station’a göre yeni Redmi modeli üst düzey yapısıyla kendi segmentinde öne çıkacak. Devasa batarya kapasitesiyle dikkatleri üzerine çekecek ürün, ayrıca güçlü işlemcisi ve iddialı kamerasıyla da fark yaratacak gibi görünüyor.

Redmi K100 Pro kalbinde Snapdragon 8 Elite Gen 5’i taşıyacak

Gizmochina’nın haberine göre Xiaomi, Redmi K100 Pro’da Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipini tercih edecek. Yani önceki sızıntıların aksine Snapdragon 8 Elite Gen 6 çipi kullanılmayacak.

Bununla birlikte Redmi K100 Pro modeli 9.000 mAh’lik devasa pil kapasitesiyle öne çıkacak. Öte yandan telefonda 100W kablolu şarj ve 50W’a kadar kablosuz şarj destekleri karşımıza çıkacak.

Yeni Redmi modelinde bu kadar yoğun bir bataryanın kullanılması, markayı cihaza 2K çözünürlüğe kadar büyük bir OLED ekran yerleştirmeye yönlendirecek. Bu da Çin akıllı telefonlarında standart hale gelen bir özellik olarak biliniyor.

Bununla birlikte büyük olasılıkla cihazda 200 MP’lik bir ana kamera yer alacak. Ayrıca telefon kutudan çıkar çıkmaz Android 17 işletim sistemini temel alan yeni HyperOS 4 arayüzü ile kullanıcılara hizmet verecek.

Ortaya çıkan son raporlar ayrıca Redmi K100 serisinin üç akıllı telefondan oluşacağını ve lansmanının beklenenden daha erken, muhtemelen Eylül ayında gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

Redmi K100 Pro’nun muhtemel özellikleri

Ekran: 2K çözünürlüğe sahip 6,9 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama

Selfie kamerası: 200 MP ana kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth ve NFC

Batarya kapasitesi: 9000 mAh pil ve 100W şarj

İşletim sistemi: Android 17 tabanlı HyperOS 4 arayüzü