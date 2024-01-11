Amazfit Helio Ring akıllı yüzük tanıtıldı

Amazfit, Helio Ring adını verdiği akıllı yüzük cihazıyla dikkatleri üzerine çekti. Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES 2024‘te duyurulan bu ürün, spor ile ilgilenen bireyler için hayat kolaylaştıracak özelliklere ev sahipliği yapıyor. Şirket, yeni ürününün “elit sporculara” hitap ettiğini dile getirerek hedef kitlesini ortaya koyuyor.

Titanyum alaşımdan tasarlanan yapısıyla etkileyici bir görünüm elde eden akıllı yüzük, yalnızca 4 gram ağırlığı ve 2,66 mm kalınlığıyla kullanıcı dostu bir deneyime kapı açıyor. 100 metreye kadar suya karşı dayanıklılık gösterdiği belirtilen ürün, Amazfit’in açıkladığı bilgilere göre şirketin akıllı saatiyle birlikte kullanıldığı zaman tam potansiyelini ortaya çıkarıyor.

Amazfit uyku takibi ve spor odaklı akıllı yüzüğünü duyurdu

Pek çok ilgi çekici özelliği bir araya getiren Amazfit Helio Ring, kalp atış hızı ve maksimum oksijen tüketimi (VO2 Max) kaydı gerçekleştirebilecek. Fakat cihazın asıl öne çıkan özelliği, uyku takibi olacak. Bununla birlikte akıllı yüzük, kullanıcıların gün içinde fiziksel aktivitede bulunup bulunmadığını ya da dinlenmesi gerekip gerekmediğini bildirecek.

Tüm bu bilgiler, uyku esnasında yüzük tarafından elde edilen bilgiler sayesinde sağlanacak. İlgi çekici ürün, kullanıcılar uyandığı zaman bir puanlamaya katılacak. Yüksek puan, günün yoğun bir antrenmanla geçeceği anlamına gelecek. Düşük puan ise genellikle kullanıcılara bir gün dinlenme tavsiyesinde bulunacak. Şirket yeni cihazını şu cümlelerle tanıtıyor:

“En yüksek seviyede yarışırken, her yüzde puanı, saniyenin her kesri, zaferle ikincilik arasındaki farkı kanıtlayabilir. Elit sporcular için hazırlanmış Amazfit Helio Ring, optimum performansın kalite iyileştirmeyle sağlanacağının bilincindedir. Antrenman yükünüzden uyku kalitenize, oyununuzun zihinsel yönüne kadar bu akıllı yüzük, atletik toparlanma analizi ve rehberliğinde son noktadır.”

Ürünün satış fiyatı ve çıkış tarihi belli değil

Öte yandan Amazfit Helio Ring akıllı yüzük cihazı, antrenmanlardan veri alıp Zepp uygulamasıyla senkronize bir şekilde çalışacak. Bununla beraber marka, ilerleyen haftalarda heyecanla beklenen ürünle alakalı daha fazla detay açıklayacağını bildirdi. Şu anda ne yazık ki yüzüğün ne zaman piyasaya çıkacağı belirsizliğini koruyor. Bununla beraber ürünün satış fiyatı da henüz maalesef açıklanmadı.