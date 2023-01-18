Akıllı telefon satışları son 10 yılın en düşük seviyesini gördü

Akıllı telefon satışları son dönemlerde oldukça büyük bir düşüş yaşadı. Yüksek enflasyona bağlı olarak dünya genelinde tüketiciler, son teknoloji telefonlar gibi lüks ürünler yerine harcamalarını geçtiğimiz yıl benzin ya da gıda gibi daha temel maddelere kaydırdı. Apple ve Samsung gibi firmalar her ne kadar pazar paylarını birkaç puan artırmayı başarsalar da yılın son çeyreğinde sektör, son 10 yılın en düşük rakamlarına geriledi.

Akıllı telefon satışları 1 yılda yüzde 11 düştü

Canalys tarafından aktarılan verilere göre akıllı telefon satışları, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 17 düşüş yaşadı. 12 aylık periyotta 1,2 milyar birim sevkiyat sağlandı ve yıllık yüzde 11 düşüş meydana geldi. Apple, son çeyrekte yüzde 25 pazar payı ile şirketin şimdiye kadar kaydettiği en yüksek sonuca ulaşmayı başardı. Güney Koreli teknoloji devi Samsung ise yüzde 20 oranla ikinci sıradan kendine yer buldu. Üçüncülüğü ise Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yüzde 11’lik pazar payıyla elde etti.

Akıllı telefon üreticilerinin temel amacı, depolarını satılmamış stoklarla doldurmak değil, bunun yerine arz seviyesini talebe göre ayarlayarak bir satış stratejisi izlemektir. 2023 yılında ise pazardaki şirketlerin ortak hedefi karlılık olacak. Bununla birlikte firmalar, mevcut pazar paylarını korumaya da önem gösterecek. Analistler yıl içerisinde zayıf sevkiyat oranları, yüksek enflasyonist baskılar ve genel anlamda zorlu bir ekonomik durum ile karşılaşacağımıza işaret ediyor. Dolayısıyla yıl sonunda belirginleşecek olan satış rakamları, 2022’nin dördüncü çeyrek sonuçlarını pek de aratmayabilir.

Apple son çeyrekte liderlik koltuğunda oturuyor

2022’nin dördüncü çeyrek verilerini detaylı bir şekilde incelediğimizde Apple şirketi, 2022’nin aynı döneminde yüzde 23’lük bir pazar payına sahipken, 2022’de ise bu oran yüzde 25’e çıktı. Samsung daha önceden yüzde 19’luk bir pazar payına sahipti. Güney Koreli firma, satışlarını yüzde 20’ye ulaştırmayı başardı. Xiaomi, iki yıl önce yüzde 13’lük paya sahipken, geçen seneyi ise yüzde 11 ile kapattı. Oppo yüzde 9’dan yüzde 10’a düştü. Vivo ise yüzde 8’lik konumunu korudu.

Dördüncü çeyrek raporlarının yanı sıra 2022 yılının 12 ayın içeren genel bir rapor da paylaşıldı. Samsung bu tabloda zirvede kendine yer buldu. 2021’de yüzde 20 pazar payına sahip olan firma, 2022’de yüzde 22’ye ulaştı. Apple yüzde 17’den yüzde 19’a çıktı. Xiaomi ise yüzde 14’ten yüzde 13’e geriledi. Oppo benzer bir şekilde yüzde 11’den yüzde 9’a, Vivo da yüzde 10’dan yüzde 9’a geri adım attı. Kalan yüzde 28’lik oran ise diğer markalara ayrıldı.